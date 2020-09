Unde a ajuns sa LUCREZE "Lita" Dumitru, fostul capitan al Romaniei! "Sunt batran si nu stiu engleza, daca stiam puteam sa fac altceva, dar deocamdata mie-mi place"

Ion "Lita" Dumitru isi intretine familia in America.

Ion "Lita" Dumitru (70 de ani) traieste in America alaturi de sotia si fiica sa. Fostul capitan al nationalei Romaniei a povestit ca din cauza pandemiei a fost nevoit sa renunte la lectiile de fotbal pe care le acorda, iar mai nou, lucreaza curier la Uber Eats.

"Suntem bine, fata mea e la scoala in clasa a 7-a, suntem la serviciu amandoi, si eu, si nevasta mea. In afara de ceea ce mai fac, am tinut lectii private de fotbal cu copiii romani si americani, dar din cauza pandemiei, am ales sa nu mai merg la fotbal, pentru ca nu este voie.

Am masină noua, merg dimineata la Uber Eats, iau mancare de la restaurant si o las la oameni. Ma descurc. Sunt batran si nu stiu engleza, daca stiam puteam sa fac altceva, dar deocamdata mie-mi place. Cand o sa inceapa fotbalul, o sa ma duc la fotbal", a declarat "Lita" Dumitru la Digi Sport.