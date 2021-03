Fenomen extrem de rar in Marea Britanie! "Vaporul plutitor" i-a socat pe englezi! Care este explicatia acestei iluzii optice

Un vapor a fost vazut plutind in largul coastei Marii Britanii.

Jurnalistul englez Ryan Rushforth a fotografiat iluzia optica din Bournemouth, declarandu-se uimit de modul incredibil in care arata.

Meteorologii BBC au explicat motivele pentru care nava a parut ca pluteste deasupra marii. "Aceste fenomene apar din cauza conditiilor meteo cunoscute sub numele de inversare a temperaturii, cand aerul rece se afla aproape de mare, avand un aer mai cald deasupra.

Pentru ca aerul rece este mai dens decat aerul cald, se schimba modul in care se vede un obiect indepartat", au spus specialistii, potrivit Daily Mail.

Vaporul care a fost obiectul acestui miraj este Anthem of the Seas, o nava de croaziera de 168.000 de tone, care are 347 de metri lungime.

Potrivit specialistilor, iluziile optice de acest gen sunt frecvente in Oceanul Arctic, dar se vad mai rar in Marea Britanie.