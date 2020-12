VIDEO | Lorena Ostase, executie MAGICA in meciul contra Croatiei! Cum a marcat jucatoare romanca la Campionatul European

Romania s-a calificat in Main Round la Campionatul European.

Tricolorele incep aceasta faza a competitiei cu 0 puncte, dupa ce au pierdut meciul trecut impotriva Norvegie. Romania are cel mai putin eficient atac al turneului, reusind sa transforme doar 48% din aruncari in primele 3 meciuri.

Jucatoarele romance nu au voie sa greseasca pentru a trece in faza urmatoare a competitie si trebuie sa castige in meciul cu nationala Croatiei. Lorena Ostase a reusit o executie spectaculoasa in meciul impotriva croatelor. Jucatoarea romanca a preluat o pasa cu spatele la poarta, s-a rasucit spectaculos pe langa aparatorul advers si a inscris intr-un mod incredibil.

Handbalista de la CSM Slatina a jucat 3 partide la Campionatul European si a reusit 15 goluri. Ostase are o medie de cate 5 goluri si o pasa decisiva pe meci