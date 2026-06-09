Campioana şi câştigătoarea Cupei României, Gloria Bistriţa, şi-a anunţat, marţi, lotul oficial pentru sezonul 2026-2027, în care se va afla la start, din nou, şi în Liga Campionilor.

"După un sezon istoric, în care am devenit campioana României şi am cucerit Cupa României, privim înainte cu aceeaşi ambiţie şi aceeaşi dorinţă de performanţă.

În poartă, pe extreme, la linia de 9 metri sau pe semicerc, fiecare dintre aceste jucătoare poartă aceeaşi responsabilitate: să reprezinte cu mândrie Gloria Bistriţa şi comunitatea care le susţine necondiţionat.

Sub conducerea antrenorului principal Carlos Viver, alături de întregul staff tehnic şi medical, suntem pregătiţi pentru luptă şi îndeplinirea obiectivelor!", a transmis Gloria Bistriţa.

Gloria Bistrița, gata de Liga Campionilor

Potrivit anunţului campioanei, lotul pentru stagiunea viitoare este format din următoarele jucătoare:

Portari - Daciana Hosu, Evelina Eriksson, Daria Uhrec;

extreme dreapta - Asuka Fujita, Sonia Seraficeanu;

interi dreapta - Nina Engel, Martina Stan;

centri - Helena Simão Paulo, Larissa Nusser, Paula Arcos;

pivoţi - Yaroslava Burlachenko, Kaba Gassama, Lorena Ostase;

interi stânga - Danila So Delgado Pinto, Lara Gonzalez Ortega, Johanna Reichert;

extreme stânga - Jennifer Gutierrez, Veronika Kafka Malá şi Corina Lupei.

Staff tehnic:

Carlos Enrique Viver Arza - antrenor principal, Joaquin Soler Teruel - antrenor secund, Kocs Levente - antrenor cu portarii.

După terminarea sezonului, în care a câştigat titlul şi Cupa României, iar în Liga Campionilor a atins faza sferturilor de finală, Gloria Bistriţa s-a despărţit de 10 jucătoare.

Au fost prelungite contractele a 12 handbaliste, scrie news.ro, iar lotul a fost completat cu şapte transferuri.