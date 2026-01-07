Rareș Toader, primul bărbat care a adus o medalie de aur României într-o competiție majoră de atletism, după o pauză de 52 de ani, are nevoie să consume zilnic pentru a performa între 7.000 și 10.000 de calorii!

Rareș Toader, detalii despre planul de mese decisiv în succesul său

Pentru a avea forța necesară la aruncarea greutății, Rareș Toader trebuie să fie disciplinat și în privința alimentației, nu doar a efortului.

Campionul european a spus că are un program de patru mese pe zi, la care adaugă maximum două gustări. În total, ajunge să consume zilnic între 7.000 și 10.000 de calorii.

Un bărbat obișnuit are nevoie de circa 2.000 de calorii, iar o femeie de 1.500.

Redăm în următoarele rânduri partea din interviul acordat de Rareș Toader, în exclusivitate pentru Sport.ro, în care campionul european a devoalat planul său de mese.

Toader: „Cel mai mult îmi place carnea de vită”

Cât de mult contează pentru tine respectarea unui plan de mese?

Este foarte important pentru că trebuie să mă mențin la un nivel caloric foarte ridicat undeva între 7.000 și 10.000 de calorii pe zi. Cam acesta este idealul. Atunci am nevoie să mănânc cam de patru ori pe zi.

Mai ai incluse și gustări?

Am patru mese principale și eventual o gustare sau două între. Depinde de antrenamentul în ziua respectivă.

Ne poți spune ce alimente preferi?

Cel mai mult îmi place carnea de vită. Este alimentul de bază. Este și mâncarea mea preferată, steak-ul de vită. Mă ajută și pentru recuperare, și pentru forță.

Rareș Toader, cel mai bun aruncător al greutății din istoria României



Succesul de la Campionatele Europene din 2025 a reprezentat pentru Rareș Toader și stabilirea recordului național la aruncarea greutății în sală (21,27 de metri).

El deținea anterior în țara noastră și recordul pentru aruncarea greutății în aer liber (21,29 de metri, Brno, 2021), dar și bornele maxime ca junior.

23,56 de metri reprezintă recordul mondial la aruncarea greutății, în sală, stabilit de americanul Ryan Crouser pe 27 mai 2023.

de metri reprezintă recordul mondial la aruncarea greutății, în sală, stabilit de americanul Ryan Crouser pe 27 mai 2023. 23,37 de metri este recordul în aer liber, deținut tot de Crouser și înregistrat pe 18 iunie 2021.

Citiți aici interviurile acordate, în exclusivitate pentru Sport.ro, de către Rareș Toader și de către antrenoarea sa, Nicoleta Grasu.

