Rareș Toader (28 de ani), campionul european al României la aruncarea greutății în 2025, în sală, a devenit primul bărbat care a adus o medalie de aur țării noastre, într-o competiție majoră de atletism, după o pauză de 52 de ani.

Campionul Rareș Toader, ignorat de statul român

În ciuda performanței istorice pe care a realizat-o, statul român nu i-a acordat lui Rareș Toader premiul financiar pe care l-ar fi meritat atât din punct de vedere moral, cât și din punct de vedere legal.

Rareș se află într-o situație asemănătoare cu toți sportivii care au adus glorie României în 2025, iar Guvernul le-a ignorat meritele. Campionul european și-a exprimat speranța ca autoritățile să remedieze cât mai rapid cu putință nedreptatea creată.

Toader: „Nu face bine imaginii țării”



„În aceeași situație sunt și ceilalți colegi ai mei de la celelalte sporturi, care au obținut medalii europene și mondiale. Iar, în cazul meu, consider că să nu fii remunerat pentru un aur la atletism la seniori, după o pauză de 52 de ani, este o dezamăgire pentru mine.

Vreau să spun că nu face bine imaginii țării în special, pentru că valorile României nu sunt răsplătite. Să sperăm că autoritățile vor lua măsuri cât mai rapide și că se vor găsi soluții de la Guvern ca să ne primim cât mai repede premierea”, a transmis Rareș Toader pentru Sport.ro.



Rareș Toader, cel mai bun aruncător al greutății din istoria României



Succesul de la Campionatele Europene din 2025 a reprezentat pentru Rareș Toader și stabilirea recordului național la aruncarea greutății în sală (21,27 de metri).

El deținea anterior în țara noastră și recordul pentru aruncarea greutății în aer liber (21,29 de metri, Brno, 2021), dar și bornele maxime ca junior.

23,56 de metri reprezintă recordul mondial la aruncarea greutății, în sală, stabilit de americanul Ryan Crouser pe 27 mai 2023.

