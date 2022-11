România debutează sâmbătă la Campionatul European de handbal feminin, împotriva Olandei (21:30), într-un meci care va fi transmis în format LIVE BLOG pe www.sport.ro.

Cristina Neagu a demonstrat și în ultimul meci amical jucat de România înainte de EURO 2022, scor 29-29 la Tatabanya, cu Germania, că are în continuare un joc greu de contracarat.

Deși adversarele îi cunosc stilul de joc și aruncările, de fiecare dată superhandbalista României reușește să găsească procedee prin care să evite blocajul sau să paralizeze întreaga defensivă cu pase teleghidate spre extreme sau spre pivot.

După ani în care a dus greul la națională și și-a arătat valoarea la turnee finale împotriva unor mari selecționate ale lumii, interul stânga a decis ca Europeanul care a început azi să fie ultimul din carieră.

”E probabil ultimul meu Campionat European, al optulea. Coincidența face ca primul meu EURO să fi fost tot în Macedonia de Nord, în 2008. După Jocurile Olimpice de la Paris, cu siguranță, cariera mea se încheie, cel puțin la echipa națională. Mi-aș dori să ajungem acolo, clar, dar istoria a arătat că nu e deloc ușor. Am avut o șansă destul de mare spun eu, în 2021, dar am ratat-o,” spune Neagu, potrivit wesport.ro.

34 de ani are Cristina Neagu

1,81 m e înălțimea interului stânga

CSM București e echipa la care e legitimată Neagu

Neagu a cucerit cu naționala bronz la CE 2010 și bronz la CM 2015

”Nu am niciun regret vizavi de faptul că am ales să nu particip la Campionatul Mondial. Cred că mi-a făcut foarte mult bine din punct de vedere fizic, dar și psihic. Cei care m-au criticat probabil că nu înțeleg prea multe din ce înseamnă pentru un sportiv uzura, dar și sentimentele care vin la un astfel de turneu. Nu știu ce înseamnă dezamăgirea unui eșec, risipa asta fizică, risipa asta psihică. Joc de foarte mulți ani la echipa națională și întotdeauna am venit cu sufletul deschis și am dat poate peste sută la sută și și cred că nu aș fi meritat aceste critici, dar mă rog, oamenii ... oamenii pot să aibă ce păreri vor", a mai spus Neagu, potrivit sursei mai sus citată.