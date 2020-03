Proaspat calificata in optimile Ligii Campionilor, Dinamo vrea sa mute echipa de handbal in campionatul Ungariei: "Am luat deja legatura cu federatia maghiara!"

La doar cateva zile dupa calificarea echipei in optimile Ligii Campionilor, Dinamo poate da o lovitura handbalului romanesc.

Totul a pornit de la decizia Federatiei de Handbal a Romaniei, care a cerut reducerea numarului de jucatori extracomunitari pe care fiecare formatie ii poate folosi.

Oficialii lui Dinamo au luat deja legatura cu federatia maghiara si iau in calcul participarea in campionatul Ungariei din sezonul viitor:

"Daca nu se reuseste schimbarea acestei decizii, ne gandim ca din sezonul viitor sa nu mai participam in campionatul romanesc si sa participam intr-unul dintre campionatele din tarile incojuratoare, cel mai probabil in Ungaria.

De ce Ungaria? Avem un lobby foarte bun acolo, dupa ce Marian Cozma a jucat ani buni acolo. Avem si o relatie foarte buna cu clubul Veszprem. Am luat deja legatura cu federatia maghiara si incercam sa gasim o solutie", a spus team-managerul dinamovistilor pentru TVR Sport.

Dinamo are nu mai putin de 8 jucatori straini in echipa, iar noua regula a FRH impune fiecarei echipa sa poata folosi cel mult 3 jucatori extracomunitari.

Dinamo s-a calificat in optimile Ligii Campionilor dupa ce a eliminat-o pe Sporting Lisabona. "Dulaii" o vor intalni pe PSG, echipa cu cel mai mare buget din lume si favorita la castigarea trofeului. Meciul tur se va disputa pe 18 martie, de la ora 18:00, in sala Dinamo, iar returul are loc pe 28 martie, la Paris.

"Sunt jucatori pe care i-am vazut plangand dupa aceasta decizie!"

Finantatorul echipei, Daniel Georgescu, spune ca jucatorii sunt extrem de afectati de situatia creata si nu mai pot fi mobilizati.

"Sunt jucatori pe care i-am vazut plangand dupa aceasta decizie. La propriu, plangeau la antrenament. E greu sa-i mobilizezi. Vom merge in fata Ministrului si la CNCD. Decizia poate fi revocata de MTS. Este un act criminal. Nu e prima oara cand vor sa ucida Dinamo. Cand aveam 4 extracomunitari au vrut sa limiteze la 2, acum au revenit. O fac odios", a spus Daniel Georgescu la Radio Sport 1.

