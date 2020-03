Noua senzatie din handbalul feminin romanesc are 16 ani si inscrie goluri pe banda rulanta 

Ea joaca la "U" Cluj si este componenta a nationalei de tineret a Romaniei.

Rebeca Necula are 16 si evolueaza la “U” Cluj, pe postul de centru. Ea a fost crescuta de Centrul de Copii si Juniori de la Corona Brasov. Anul trecut, a iesit campiona nationala de junioare II cu echipa brasoveana, dupa ce a reusit performanta sa castige toate cele cinci meciuri de la turneul final organizat la Cisnadie si a primit si titlurile de cel mai bun centru si cea mai valoroasa jucatoare a competitiei. Desi este la primul sezon la senioare, a fost desemnata MVP-ul etapei a 16-a din Liga Nationala de handbal feminin si se afla pe prima pozitie in clasamentul celor mai bune marcatoare U21, cu 57 de reusite. In acest sezon, ea a inscris cate 10 goluri in partidele cu AHCM Slobozia si Dunarea Braila.

Fosta internationala U17, Rebeca a fost selectionata la reprezentativa de tineret a Romaniei, iar in perioada 9-15 februarie s-a aflat in cantonament cu aceasta echipa, fiind chemata de antrenorul Dragos Dobrescu impreuna cu alte doua clujence, Miruna Pica si Patricia Moraru. Spre comparatie, Cristina Neague, cea mai buna handbalista din Romania si de patru ori cea mai buna jucatoare din lume, a debutat in prima liga la 18 ani, in tricoul Rulmentului Brasov, dupa ce a fost descoperita de Marian Tarca la CSS Nr. 5 Bucuresti.