La scurt timp după meciul de pe stadionul "Luigi Ferraris", mijlocașul român a postat un mesaj pe Instagram care demonstrează implicarea sa totală.



"Sunt fericit pentru debutul meu în Serie A, în casa noastră, pe un stadion istoric, cu fani magnifici. Acum, să continuăm să muncim din greu și să ne gândim deja la următorul meci", a transmis fotbalistul.



Lăudat de presa din Italia



Trimis pe teren din primul minut de antrenorul Patrick Vieira ca număr 10, Stanciu a fost cel mai periculos om al echipei patronate de Dan Șucu. A fost înlocuit în minutul 87, după ce a avut mai multe acțiuni periculoase, printre care un șut peste transversală și o lovitură liberă care a trecut la limită pe lângă bară.



Evoluția sa nu a trecut neobservată. Jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport l-au notat cu 6,5, cea mai mare notă din tabăra gazdelor. "Stanciu, joc fluid și inteligent. Și-a ridicat nivelul pe parcursul jocului și a dictat ritmul partidei în repriza secundă. A fost periculos la loviturile libere", au scris italienii despre căpitanul "tricolorilor".



Pentru Stanciu și Genoa urmează un test de foc. Pe 31 august, pe teren propriu, vor primi vizita gigantului Juventus, ora 19:30.

