Dinamo a anuntat data de disputare a meciului cu PSG din Champions League! Unde se va disputa partida ISTORICA pentru handbalul romanesc

Dinamo s-a calificat in optimi dupa ce a eliminat, dupa o dubla mansa, pe Sporting Lisabona.

"Dulaii" si-au luat revansa dupa ce anul trecut fusesera eliminati tot de Sporting in aceeasi faza a competitiei. Dinamo a castigat la Lisabona cu 26-25, iar in retur, s-a impus cu 26-24.

In optimi, Dinamo o va intalni pe PSG, echipa cu cel mai mare buget din lume si favorita la castigarea trofeului. Meciul tur se va disputa pe 18 martie, de la ora 18:00, in sala Dinamo, a anuntat Constantin Stefan, antrenorul dinamovist, la Sport Total FM.

Returul are loc pe 28 martie, la Paris.

Dinamovistii au luat in calcul si mutarea meciului in Polivalenta din Bucuresti sau Cluj-Napoca, din ratiuni financiare, dar si legate de regulament. In cele din urma, EHF accepta disputarea meciurilor din faza optimilor si in sali mai mici, cum e cea din Stefan cel Mare, care are 2500 de locuri.

Tweet Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!