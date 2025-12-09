Sportul profesionist este, de cele mai multe ori, o luptă continuă cu limitele proprii, iar această fricțiune constantă produce schimbări majore viețile oamenilor care îl practică.

Crina Pintea (35 de ani) - fost pivot în echipa națională de handbal feminin a României - nu face excepție de la această regulă, după cum însăși a confirmat în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Crina Pintea: „Am ajuns să mă simt împlinită pe la 31 de ani.”

Câștigătoare a Ligii Campionilor cu Gyor, în 2019, campioană în Bundesliga cu Thuringer, în 2016 și medaliată cu bronz la Mondialul din 2015, Crina Pintea a trăit toate aceste performanțe fără a se bucura prea mult, în momentele date, după cum a dezvăluit la Poveștile Sport.ro.

Întrebată de jurnalistul Andru Nenciu când și-a dat seama că a ajuns să simtă împlinire, în cariera de handbalistă profesionistă, Crina Pintea a oferit un răspuns neașteptat: „Eu eram mereu nemulțumită. Foarte mulți ani, după anumite meciuri, chiar dacă jucam foarte bine, eram nemulțumită de evoluția mea.

Mereu îmi spuneam că acolo trebuia să fac mai bine, mă întrebam de ce am făcut asta și așa mai departe.

Am ajuns să mă simt împlinită pe la 31 de ani. Am ajuns să fiu mulțumită de mine și să mă bucur mai mult de handbal, să nu mă mai biciuiesc atât de mult. Făceam lucrul ăsta și nu mă ajuta, mă încărca foarte mult psihic.

Dar a trebuit să trec prin foarte multe lucruri ca să îmi dau seama de lucrul acesta, că trebuie să mă bucur, că nu mă mai întorc în trecut.

Eu eram într-o perioadă foarte bună a carierei, dar tot timpul mai trebuia să fac ceva. Eram foarte nemulțumită,” a povestit Crina Pintea.