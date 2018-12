Suntem la mana noastra! Scenariul SF care ne permite sa mergem in semifinale si daca pierdem la 11 goluri cu Ungaria

Romania intalneste Ungaria in aceasta seara, de la ora 19:00. Este meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele campionatului european.

Autor: Adrian Costeiu



Victoria Romaniei contra Spaniei, dar si succesul Norvegiei contra Olandei au clarificat, oarecum, situatia din grupa.

Staff-ul nationalei Romaniei s-a pus pe calcule inca de dupa victoria cu Spania de aseara, iar lucrurile sunt destul de interesante. Exista scenarii chiar si in care ne calificam daca pierdem cu Ungaria. Chiar si la scor mare ! Dar sa vedem cum putem ajunge in careul de asi al Europeanului de handbal.

Programul meciurilor de miercuri e urmatorul :

NORVEGIA – SPANIA (16:45)

ROMANIA – UNGARIA (19:00)

GERMANIA – OLANDA (22:00)

Varianta 1 : Castigam cu Ungaria

Suntem in semifinale indiferent ce se intampla in celalalte meciuri si putem castiga grupa daca Olanda nu bate Germania in ultimul meci, programat dupa partida noastra.

Varianta 2 : Egal cu Ungaria

Suntem in semifinale indiferent ce se intampla in celalalte meciuri si putem castiga grupa daca Olanda pierde cu Germania in ultimul meci, programat dupa partida noastra.

Varianta 3 : Pierdem cu Ungaria



De aici, lucrurile se complica si apar mai multe posibilitati:

a) Norvegia bate Spania, iar Olanda bate Germania

In acest caz, Norvegia, Romania si Ungaria vor inregistra sase puncte si urmeaza un clasament in trei, in care golaverajul e principalul criteriu de departajare, punctele fiind egale. In acest moment, Romania are un avantaj de +8 goluri dupa victoria cu Norvegia, Ungaria are -13 dupa esecul cu nordicele, iar Norvegia are +5. In aceste conditii, Ungaria e ca si eliminata, avand nevoie de un succes la 19 (!) goluri pentru a depasi Norvegia. Moralul jucatoarelor maghiare ar fi puternic afectat, iar pentru ca Romania sa se califice, trebuie sa piarda la maximum doua goluri sau la trei goluri daca reuseste sa marcheze peste 31 de goluri in disputa de miercuri.

b) Norvegia bate Spania, iar Germania bate Olanda

E cea mai ciudata situatie, cu cinci echipe cu sase puncte in grupa! Egalitatea ar fi din nou perfecta la puncte, odata ce meciul cu Spania e scos pentru toate echipele, astfel ca golaverajul e din nou criteriu primordial. Norvegia ar castiga grupa in acest caz, avand +17, in timp ce Romania ar avea inainte de meciul cu Ungaria +8. Olanda si Germania sunt la -5, iar Ungaria la -15. Putem pierde, in acest caz, si la 11 goluri diferenta, daca Germania bate la un gol Olanda! In acel caz, clasamentul ar fi : Norvegia +17, Romania -3, Ungaria -4, Germania -4, Olanda -6.

c) Norvegia nu bate Spania, Germania bate Olanda

Clasament in patru, cu Germania, Olanda Ungaria si Romania. Avem golaveraj 0 in primele partide (victorie la 5 cu Germania, esec la 5 cu Olanda). Ungaria are -2, Olanda are +8 minus golurile din eventualul esec cu Germania, iar Germania este la -6. In aceste conditii, ne calificam daca pierdem la un gol, iar Germania nu bate la mai mult de cinci goluri, fara sa marcheze cu cel putin cinci goluri mai mult decat nationala noastra.

d) Norvegia nu bate Spania, iar Germania nu bate Olanda

Suntem out! Romania si Ungaria ar fi singurele echipe cu 6 puncte, iar in acest caz conteaza meciul direct. Pierdem cu Ungaria, suntem out!