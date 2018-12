Momentul in care 75 de milioane de euro sunt bani de seminte! Ce a reusit Alisson in minutul 92 din Liverpool - Napoli

Brazilianul din poarta lui Liverpool a avut interventia meciului in prelungirile partidei cu Napoli!

Fata in fata cu Milik, Alisson a scos fantastic, cu piciorul, pentru a o tine pe Liverpool in Champions League! In cazul in care mingea ar fi intrat in poarta, Napoli ar fi mers mai departe in primavara Ligii!



Transferat cu 75 de milioane de euro de la Roma, Alisson (26 de ani) detine recordul mondial de transfer pentru un portar.