Olanda a fost DEMOLATA de Norvegia!!! Infrangere umilitoare pentru echipa care ne-a distrus acum doua zile! Calcule de ULTIMA ORA pentru calificarea Romaniei  

Olanda a trecut cu 29-24 de Romania, duminica, si era favorita in fata Norvegiei!

Calculele preliminare n-au avut insa nimic in comun cu realitatea. Olandezele au pierdut cu 29-16, intr-unul dintre cele mai dezechilibrate meciuri de la acest Euro! In urma acestui rezultat, Romania ramane prima in grupa, la egalitate de puncte cu Olanda, 6. Norvegia vine pe 3, cu 4 puncte.

In cazul in care pierte maine contra Ungariei, Romania inca poate sa mearga in semifinale, dar are nevoie de o victorie a Norvegiei cu Spania. Intr-un clasament in 3, nationala lui Ambros Martin ar avea cel mai bun golaveraj, daca cedeaza la cel mult doua goluri diferenta in fata Ungariei. Poate sa piarda si la 3 goluri diferenta, daca da cel putin 31 de goluri. In caz contrar, Norvegia va juca semifinalele.

Victoria sau egalul cu Ungaria inseamna automat calificarea Romaniei, fara sa mai conteze scorurile din celelalte jocuri.