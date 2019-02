Spectacol facut de CSM in Liga Campionilor! "Tigroaicele" s-au calificat in sferturi! Victorie impresionanta in Germania!

CSM Bucuresti s-a impus in Germanuia, contra lui Thuringer, scor 37-30.

CSM Bucuresti a intalnit-o pentru prima data pe Thuringer in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. "Tigroaicele" au facut spectacol cu ultima clasata si s-au impus fara emotii, scor 37-30.

Dupa aceasta victorie, handbalistele noastre nu mai pot rata prezenta in sferturile Ligii Campionilor, chiar daca mai sunt trei partide de disputat: Gyor (A), Krim (D) si Thuringer (A). CSM Bucuresti are 10 puncte in acest moment, cu trei mai putin decat liderul Gyor.