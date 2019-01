CSM Bucuresti, start in grupele principale! Handbalistele joaca la Gyor meciul din Liga Campionilor! Neagu si Kurtovic, marile absente!

CSM Bucuresti joaca astazi, de la 20:30, in deplasare la Gyor.

Startul pentru CSM Bucuresti in grupele principale ale Ligii Campionilor se da in Ungaria, la Gyor. Campioana Romaniei intalneste campioana Europei intr-o partida in care echipa lui Dragan Djukic va trebuie sa se descurce fara Neagu si Kurtovic, accidentate la finalul anului trecut.

Nu doar la CSM sunt probleme cu jucatoarele indisponibile, pentru ca Gyor nu se va putea baza in aceasta seara pe cea mai buna marcatoare din sezonul trecut, Anita Gorbicz, Eduarda Amorim si Nora Mork, ambele accidentate.

Din totalul de opt intalniri, CSM Bucuresti a castigat numai doua, in timp ce Gyor s-a impus in celelalte sase. Prima victorie a handbalistelor noastre este si cea mai importanta, deoarece s-a produs chiar in Ungaria si a adus primul trofeu al Ligii Campionilor pentru romance.

Crina Pintea ar putea debuta in aceasta seara in Liga Campionilor pentru Gyor, echipa cu care pivotul nationalei a semnat in aceasta iarna, dupa prestatia buna avuta la Campionatul European de Handbal.