Fara Neagu, CSM Bucuresti a evitat o rusine istorica! A castigat in ultimele secunde cu o nou promovata!

CSM Bucuresti a disputat astazi primul meci din anul 2019, acasa, cu nou promovata Gloria Buzau. Cristina Neagu a fost operata in Belgia si va lipsi o lunga perioada de timp.

Campioana Romaniei la handbal feminin a obtinut astazi o victorie chinuita pe propriul teren cu Gloria Buzau, scor 27-26. Golul decisiv a fost inscris cu numai sase secunde inainte de finalul partidei. Astfel, CSM Bucuresti ramane aproape de primul loc, ocupat in acest moment de Ramnicu Valcea.

Colegele i-au simtit lipsa Cristinei, accidentata la Campionatul European de Handbal din Franta. Oana Manea a vorbit cu colega sa imediat dupa operatie: "Am vorbit cu ea, a zis ca e bine. Normal, dupa operatie sunt si dureri".

Yesterday I woke up with a smile on my face! The surgery went well and now I'm looking forward to recovering! Thank you all for your support and messages!#CN8 #unstoppable #iwillbeback pic.twitter.com/ZsCS5deA1y