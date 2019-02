CSM BUCURESTI - KRIM LIVE Liga Campionilor | Galacticele de la CSM, obligate sa castige dupa esecul cu Gyor

CSM Bucuresti pastreaza sperante la calificarea in Final Four.

CSM BUCURESTI 7-7 KRIM LJUBLJANA LIVE



Antrenorul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Dragan Djukic, a declarat ca formatia sa trebuie sa castige partida cu Krim Mercator Ljubljana din Liga Campionilor pentru a-si recapata increderea dupa infrangerea suferita etapa precedenta in deplasare cu Gyori Audi ETO KC.

"Urmeaza un nou meci important pentru noi impotriva celor de la Krim. Trebuie sa castigam pentru a ne recapata increderea in fortele proprii, dar si pentru a aduna punctele de care avem nevoie sa ajungem in sferturile de finala. Trebuie sa uitam ce s-a intamplat la Gyor. Am analizat modul in care ne-am aparat la ultimul meci si ne-am pregatit. in sport daca nu reusesti sa te ridici dupa o infrangere atunci vei pierde in continuare. Noi trebuie sa ne continuam drumul", a spus el.

"Desigur ca ar fi un dezastru sa pierdem acasa. Trebuie sa fim atenti pentru ca echipa slovena a pierdut la o diferenta mica meciul precedent cu Vipers", a adaugat tehnicianul sarb.

Djukic a precizat ca in momentul de fata nu se poate gandi la sansele echipei sale de a juca in Final Four-ul Ligii Campionilor. "Turneul Final Four este departe, trebuie sa o luam pas cu pas. Acum ne gandim doar la calificarea in sferturile de finala. in cealalta grupa echipele sunt foarte apropiate si e foarte greu sa prezici cu cine putem juca in sferturi. Cel mai important lucru este sa fim pregatiti si sa fim in cea mai buna forma posibila in sferturile de finala", a explicat Dragan Djukic.

Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti intalneste de la ora 17,00, in Sala Polivalenta din Capitala, formatia slovena Krim Mercator Ljubljana, in etapa a 2-a a grupelor principale ale Ligii Campionilor.