Naţionala României a câştigat Trofeul Carpaţi la handbal feminin cu victorii pe linie, după ce a învins și Austria cu scorul de 37-28 duminică la Bistriţa, într-un meci transmis de Pro Arena și VOYO.

România, care a trecut anterior de Portugalia (40-28) şi Cehia (37-30), a avut doar două goluri avans la pauză în faţa Austriei, însă s-a desprins în a doua repriză, câştigând confortabil.

Sorina Grozav a marcat 11 goluri pentru România, iar Lorena Ostase și Rebeca Necula câte 5.

Turneul a fost o ultimă repetiţie pentru Campionatul Mondial din Germania şi Olanda din perioada 26 noiembrie - 14 decembrie, competiţie la care România va evolua în Grupa A, împotriva naționalelor din Croaţia (27 noiembrie), Japonia (29 noiembrie) și Danemarca (1 decembrie).

Toate partidele tricolorelor lui Ovidiu Mihăilă din grupă vor avea loc la Rotterdam, iar primele trei clasate vor avansa în Main Round.

