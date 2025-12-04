Înainte de turneul final, absența Biancăi Bazaliu (28 de ani) din lotul României a stârnit controverse, având în vedere că interul stânga de la Gloria Bistrița a fost cea mai bună marcatoare a României la EURO 2024 și a avut evoluții admirabile și la echipa de club.



Subiectul a reapărut în atenția opiniei publice după story-ul postat de Bianca Bazaliu chiar în timpul meciului România - Ungaria. Interul stânga a postat o fotografie din fața televizorului, pe care rula meciul Brazilia - Coreea de Sud 32-25, care s-a jucat la aceeași oră.



Bianca Bazaliu i-a răspuns lui Ovidiu Mihăilă



Bazaliu i-a ținut pumnii portăriței sud-americane Renata Arruda, cu care este colegă la Gloria Bistrița, dar a lăsat, cumva, de înțeles că a ignorat meciul României, lucru pe care l-a negat prin intermediul unor precizări postate tot pe rețelele de socializare.



La scurt timp, Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, a reacționat pe această temă și a spus că ”frustrările trebuie temperate și conștientizate”.



”Vreau să încep prin a spune că îmi pare extrem de rău pentru meciul de aseară cu Ungaria și îmi doream enorm de mult ca fetele să câștige! Am observat că anumite publicații și inclusiv domnul antrenor au preferat să scrie și să declare ceva înainte să mă întrebe personal (nu am telefonul închis).



Nu am ratat nici măcar un meci de la acest Campionat al României și nici nu o să ratez vreunul! Am să susțin această echipă mereu pentru că sunt fete minunate și am fost un grup frumos mereu!



Da, sunt supărată pentru că nu sunt acolo, dar îmi doresc tot ce este mai bun pentru echipă. Nu am doar un TV în casă și acel story a fost postat după meci! Mulțumesc! Hai România!”, a scris Bianca Bazaliu.



România - Ungaria 29-34. Ne luăm adio de la sferturile Mondialului!



România pierde un meci cu o încărcătură aparte. ”Tricolorele” erau obligate să câștige această partidă pentru a păstra șanse la calificare în sferturile competiției, dar Ungaria a controlat aproape tot jocul și nu ne-a dat nicio șansă.



Maghiarele au profitat din plin de apărarea firavă a fetelor noastre. Am avut și ghinion, mai ales în repriza secundă, când am bifat mai multe ocazii mari. Janurik a fost la înălțime. Și când nu a fost, a intervenit bara de fiecare dată.



Rămânem cu obiectivul setat înainte de startul acestei competiții, și anume clasarea în primele zece națiuni de la acest turneu final, motiv pentru care meciurile cu Elveția și Senegal rămân, în continuare, foarte importante.

