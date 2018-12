ROMANIA - UNGARIA EHF EURO LIVE | Mesajul lui Ambros Martin pentru fete inaintea partidei cu Ungaria: "Calificarea e in mainile noastre"

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania se bate cu Ungaria pentru calificarea in semifinalele de la EURO. Romancele au facut un turneu mare pana acum, iar o victorie sau un egal le trimit direct in lupta pentru marea finala. Si daca pierde Romania are sanse de calificare, insa are nevoie de un joc bun de rezultate (CALCULE AICI).

Selectionerul Martin Ambros le-a transmis fetelor sa fie relaxate in partida cu Ungaria, asa cum au fost si in repriza a doua a partidei cu Spania, cand au revenit dupa ce au fost conduse de trei ori la o diferenta de 5 goluri! Ambros se plange de program: Ungaria n-a jucat ieri, asa cum a facut-o Romania, insa chiar si in aceste conditii se asteapta la o batalie pe cinste.

"Nu suntem in acelasi conditii fizice precum Ungaria, noi am jucat azi, ele au avut o zi de in plus de pauza. Trebuie sa ne concentram, nu caut scuze, dar sunt fapte.

Nu e un meci special. Sunt foarte importante punctele, atat, luptam pentru calificare. A fost mai greu cu Spania decat ne asteptam, am fost nevoiti sa dam totul, nu am putut sa ne protejam.

Doream sa incepem meciul diferit, dar ele au inceput foarte bine pentru ca nu aveau presiune si sanse. Dar au aratat la acest turneu ca fac o treaba buna. Au jucat bine cu Olanda si meritau sa castige, si azi au fost aproape. Le-am zis sa fie calme si sa aiba incredere, asta e necesarul pentru ca valoare avem.

Trebuie sa fie relaxate, suntem atat de aproape de indeplinirea obiectivului. Jucam cu emotii, nu presiune, calificarea e in mainile noastre, nu avem voie sa avem o zi proasta si sa ratam un meci. Mai ales ca am jucat bine in prima parte a turneului, e dreptul nostru sa avem prima sansa la calificare.

Atacam victoria cu Ungaria, trebuie sa scoatem rezultat bun ca sa ne calificam. Ai nevoie de un joc bun pentru asta, nu ne gandim prea mult la rezultat. Trebuie sa fim noi insine, sa jucam asa cum stim, fara factori externi si sa ne asteptam la un adversar foarte, foarte dificil. Ungaria va juca la fel ca Spania si va fi o partida dificila", a spus Martin Ambros la finalul victoriei cu Spania.

