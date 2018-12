ROMANIA - UNGARIA, HANDBAL FEMININ | "Nu meritam sa ne calificam dupa cum am jucat saptamana asta!" Reactia lui Buceschi dupa infrangerea si accidentarea Cristinei Neagu

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Desi Romania este aproape sigura de calificarea in semifinalele de la EHF Euro 2018, fetele au trait un cosmar pe finalul partidei cu Ungaria, pierduta cu 29-31. In plus, Romania a pierdut-o si pe Neagu, accidentata grav.

"A fost un meci frumos urat din multe puncte de vedere pe care as vrea sa-l putem uita cat de repede putem. Nu stim exact, din cate am inteles, se pare ca i-a fugit genunchiul. Trebuie sa asteptam cand va face un RMN si vom vedea ce are. Daca luam prima saptamana, meritam sa ne calificam in semifinale, daca luam a doua saptamana, nu meritam" a spus Eliza Buceschi dupa partida