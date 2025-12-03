După trei partide dătătoare de speranță, care au însemnat două victorii cu Croația (33-24) și Japonia (31-27), plus o înfrângere cu Danemarca (31-39), care a evidențiat și lucruri bune, naționala României dă, diseară, testul maturității!

Confruntarea cu Ungaria (ora 19:00), în prima etapă din Main Round, ne va arăta unde ne aflăm exact, în acest moment, pe scara valorică a handbalului feminin. Mai ales că reprezentativa maghiară a fost coșmarul nostru în ultimii mulți ani, după cum Sport.ro a arătat aici.

Oana Manea: „Și Ungaria e în reconstrucție de vreo doi ani“

Pentru România, acest Mondial înseamnă primul turneu final major de după ieșirea de pe scenă a unor vedete, precum Cristina Neagu și Crina Pintea. Dar și Ungaria e în reconstrucție, după cum a explicat Oana Manea, în dialog cu Antena Sport. Fostul pivot a făcut parte, în trecut, din naționala noastră cu care a cucerit două medalii de bronz, una la Mondialul din 2015 și alta la Europeanul din 2010.

„O să fie un meci destul de greu, pentru că și Ungaria a început, tot așa, de doi ani să reconstruiască echipa. Au jucătoare foarte bune care evoluează și în Champions League, chiar și titulare. O să fie foarte greu meciul, dar ține de fete și de ambiția și motivația lor. Sper să treacă de meciul cu Danemarca și să se gândească la Ungaria. Sper să joace fără presiune. Cred că, dacă joacă fără presiune și o să fie mai degajate, o să facă un meci bun. Am văzut că au potențial“, a spus fosta handbalistă, în vârsta de 40 de ani.

„Meciul cu Ungaria e cel mai important. Poate e un lucru bun că e meciul greu acum. La ce au arătat fetele noastre, par mai bune și am încredere în ele. Se vede și o schimbare în joc, e mult mai rapid“, a explicat Manea cu referire la stilul impus de selecționerul Ovidiu Mihăilă.

Programul României în Grupa Principală I, la Mondialul din 2025

*Astăzi: România – Ungaria, ora 19:00

*Vineri, 5 decembrie: România – Senegal, ora 16:30

*Duminică, 7 decembrie: România – Elveția, ora 19:00

