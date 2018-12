ROMANIA - SPANIA | Asa am castigat meciul! STRIGATUL DE FURIE al Cristinei Neagu: mesajul de pe teren care a intors soarta partidei!

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania a castigat cu emotii meciul cu Spania. "Tricolorele" au dat vina si pe arbitrajul potrivnic pentru diferenta mica de scor.

Romania a inceput extrem de slab meciul. Am marcat un singur gol in primele 10 minute, iar Spania conducea cu 6-1 la un moment dat in startul partidei. Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a Romaniei si cea mai buna marcatoare din istoria Campionatului European, a avut un moment de furie in acele momente.

"Treziti-va odata!", a fost strigatul de lupta al Cristinei catre colegele sale. Din acel moment, Romania a inceput cursa de urmarire si am incheiat prima repriza la o diferenta de doar doua goluri: 10-12. In repriza a doua, Romania a revenit spectaculos si am castigat in cele din urma la doua goluri diferenta.