AS Roma și-a anunțat deja proiectul pentru construirea unui stadion spectaculos, iar acesta a fost aprobat de Municipalitate. Proiectul este cu adevărat spectaculos: arena va avea peste 60.000 de locuri, iar investiția totală va depăși un miliard de euro.
Nu de mult, și Lazio a anunțat că va părăsit ”bătrânul” Stadio Olimpico și va construi un nou stadion. Acum, a venit rândul celor de la AS Roma să facă pași spre acest proiect.
AS Roma a primit ”undă verde” pentru noul stadion!
”Consilul Local Roma a aprobat propunerea de rezoluție prin care se ia act de verificarea conformității Proiectului de Fezabilitate Tehnică și Economică pentru noul stadion AS Roma, din zona Pietralata, cu condițiile, cerințele și recomandările stabilite în declarația de interes public din mai 2023”, au anunțat autoritățile locale, pe site-ul oficial.
Proiectul e va întinde pe o suprafață de 27 de hectare. 11,6 vor fi destinate spațiilor verzi publice, iar 3,5 vor reprezenta zona piețelor și aleilor pietonale.
Potrivit comunicatului, AS Roma va investi peste un miliard de euro în acest proiect. 696 vor fi alocate pentru stadion, iar restul pentru lucrările de dezvoltare urbană și costuri de construcție.
Noua arenă a celor de la AS Roma va avea o capacitate de 60.605 locuri. Va fi a treia din Italia, pentru că nu va depăși San Siro (75.923 de locuri) și nici Stadio Olimpico (70.634 de locuri).
AS Roma visează la Champions League în acest sezon
Capitolinii sunt pe locul patru și, chiar dacă visau la ”Scudetto” la începutul acestui sezon, acum sunt în luptă pentru locurile de UEFA Champions League. Au 50 de puncte și sunt la egalitate cu Napoli, care ocupă ultima treapă a podiumului.
În următoarea etapă din campionat, Roma va avea un meci important cu echipa de pe locul cinci, Juventus, iar o victorie o poate aduce mai aproape de o calificare în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.