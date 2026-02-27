AS Roma și-a anunțat deja proiectul pentru construirea unui stadion spectaculos, iar acesta a fost aprobat de Municipalitate. Proiectul este cu adevărat spectaculos: arena va avea peste 60.000 de locuri, iar investiția totală va depăși un miliard de euro.

Nu de mult, și Lazio a anunțat că va părăsit ”bătrânul” Stadio Olimpico și va construi un nou stadion. Acum, a venit rândul celor de la AS Roma să facă pași spre acest proiect.

AS Roma a primit ”undă verde” pentru noul stadion!

”Consilul Local Roma a aprobat propunerea de rezoluție prin care se ia act de verificarea conformității Proiectului de Fezabilitate Tehnică și Economică pentru noul stadion AS Roma, din zona Pietralata, cu condițiile, cerințele și recomandările stabilite în declarația de interes public din mai 2023”, au anunțat autoritățile locale, pe site-ul oficial.