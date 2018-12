ROMANIA - SPANIA | "Am luptat impotriva tuturor!" / "Cel mai ostil arbitraj pe care l-am avut vreodata!" Romancele dau vina pe arbitre pentru nebunia cu Spania

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Romania a castigat eroic meciul cu Spania si are sperante mari pentru o calificare in semifinalele Campionatului European.

Crina Pintea, una dintre cele mai bune jucatoare ale nationalei, da vina si pe arbitraj pentru scorul strans si meciul de lupta.



"A fost foarte greu pentru ca am luptat impotriva tuturor. Impotriva tuturor, a adversarelor, a tuturor. O lupta foarte grea. Nu a fost deloc usor. Important e ca am fost unite si am luptat pana in ultima secunda. Ne bucuram ca am castigat si suntem mai aproape de visul nostru. Cu siguranta, va fi un meci foarte, foarte greu cu Ungaria. Ne resetam in seara asta, ne odihnim si maine sa dam pana la ultima picatura de energie", a declarat Crina Pintea pentru TVR.

De aceeasi parere a fost si Gabriela Perianu. Din teren, ostilitatea arbitrelor s-a simtit la cote maxime.



"A fost un meci greu in primele minute, dar ne-am revenit si am reusit sa castigam. Am stiut cum se ne aliniem in aparare si sa le tinem in sah. A fost unul dintre cele mai ostile arbitraje pe care le-am avut la EURO", a declarat si Perianu pentru TVR.