ROMANIA 27-25 SPANIA | "Stiam ca o sa lupte. N-am facut cel mai bun meci, dar uite ca am batut!" ZIDUL Denisa Dedu dupa NEBUNIA de meci cu Spania

Romania a fost condusa chiar si cu 5 goluri de Spania, dar a intors rezultatul dupa pauza si spera din nou cu sanse mari la semifinalele Euro!

"Stiam ca Spania o sa se lupte. Noi n-am cedat si am reusit sa castigam in final. Poate n-am jucat la cel mai inalt nivel, dar spiritul de echipa si lupta nu ne-au lipsit, in final au reusit. Nu stiu daca au jucat sa ne incurce, au vrut sa faca ele un meci bun, sa se bucure de handbal. Stiam ca Spanai are jucatoare valoroase care lupta tot timpul. In final am castigat si asta e cel mai important. Joc in Ungaria, stiu ce jucatoare au, dar important e ce facem noi, nu adversarele. Trebuie sa intram montate de la inceput, important e sa fim noi la capacitate maxima", a spus portarul Denisa Dedu la TVR.