ROMANIA - SPANIA | Marca si AS se inclina in fata lui Neagu si Pintea! Reactia presei spaniole dupa REVENIREA FABULOASA a romancelor

Presa din Spania recunoaste suprematia Romaniei. Cele mai importante publicatii din Spania admit ca Romania a fost mai buna in acest meci, iar "Razboinicele" nu au putut face fata unei echipe condusa magistral de Neagu si Pintea.

"Razboinicele Spaniei au cazut din nou, acum in fata Romaniei! Pintea, cu sase goluri, si Neagu, cu 7, au fost bastionul Romaniei, in timp ce Spania s-a prabusit dupa un start grozav", scrie AS.

"Razboinicele si-au imbunatatit imaginea, dar au sfarsit invinse de Romania. Romancele au intrat in joc in acelasi timp cu Neagu, iar in partea secunda au profitat de numeroasele greseli nefortate ale Spaniei", noteaza si Marca.

"Spania nu s-a trezit nici in fata Romaniei. Echipa iberica si-a continuat dinamica negativa si a suferit o noua infangeri, neputand sa profite de startul slab al romancelor", scriu si cei de la Diario Siglo XXI