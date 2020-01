Romania s-a chinuit cu amatorii la handbal! "Tricolorii" au fost condusi de Georgia in calificarile pentru Mondiale

Romania s-a impus cu Georgia in primul tur al calificarilor la Campionatului Mondial de Handbal, 29-24.

Desi a reusit sa se impuna pe final, Romania a avut de suferit in meciul cu Georgia, echipa care ocupa locul 39 din 40 in Europa, la coeficient. Declarata favorita clara, Romania a fost condusa in repriza a doua a meciului cu Georgia, dupa ce la pauza a intrat cu un avantaj de 3 goluri, 16-13.

Georgienii au iesit mai motivati de la vestiare si au recuperat distanta de 3 goluri, reusind sa conduca cu 18-17, insa romanii si-au revenit rapid si nu au mai cedat avantajul pana la final.

Pentru nationala Romaniei de handbal, urmeaza meciul cu Kosovo, sambata, 11 ianuarie, de la ora 19.00.