FOTO | DOVADA ca handbalistele de la Corona Brasov au facut tratament intravenos! Cum s-au pozat jucatoarele

Un scandal de dopaj a zguduit handbalul romanesc inainte Campionatului Mondial feminin din Japonia.

Bianca Bazaliu, Cristina Laslo si Daciana Hossu au fost notificate de Agentia Nationala Anti-Doping la inceputul lunii decembrie, jucatoarele fiind suspecte ca au folosit o tehnica interzisa, ce este imposibil de depistat la probele de sange.

Concret, sportivele de la Brasov ar fi folosit o procedura prin care sangele este expus la un fascicul luminos, cu scopul de a imbunatati performantele sportive. WADA interzice ferm, pe langa substante, orice metoda de a manipula sangele.

Jucatoarele au postat fotografii pe Instagram, iar de aici a plecat totul, ANAD sesizandu-se imediat.

Cristina Laslo a pus pe internet o fotografie cu un ac in vena, alaturi de hashtagurile #recovery si #laser + o eticheta catre pagina oficiala a Coronei Brasov. Si Bianca Bazaliu a postat o poza in aceeasi zi, alaturi de Daciana Hosu, la clinica din Brasov.

Toate jucatoarele din lot au fost suspendate provizoriu, iar Corona Brasov a fost eliminata atat din competitiile interne, cat si din Cupa EHF.

"In conformitate cu articolul 10.2 din regulamentul EHF pentru antidoping, in cazul in care se constata ca mai mult de doi membri a unei echipe au comis o incalcare a regulilor antidoping, se impune o sanctiune corespunzatoare si pentru club, nu numai pentru jucatoarele in cauza", se arata in comunicatul EHF.

sursa foto: gsp.ro