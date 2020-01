Lumea a treia a handbalului! Nationala masculina incepe azi drumul catre Mondiale impotriva Georgiei, Italiei si Kosovo. Cum ne putem califica dupa 10 ani de pauza

Romania a facut deplasarea in Italia, pentru turneul preliminar de calificare.

Handbalistii antrenati de Rares Fortuneanu si Adrian Petrea (care au preluat conducerea tehnica in octombrie 2019) spera sa se califice din nou la Campionatul Mondial din 2021, ce va avea loc in Egipt, dupa o pauza de 10 ani. Ultima data cand Romania a participat la turneul final a fost in 2011, in Suedia, cand nu a trecut de grupe.

In perioada 10-12 ianuarie are loc turneu preliminar de calificare, la Benevento, in Italia. Din cauza rezultatelor extrem de slabe din ultima vreme, Romania a ajuns sa dispute meciuri cu echipe din lumea a treia a handbalului. Asadar, tricolorii vor da piept, pe rand, cu Georgia, Kosovo si Italia. Prima clasata din aceasta grupa va merge la barajul ce va avea loc in luna iunie a acestui an.

Pe hartie, Romania este favorita clara, iar “finala” grupei se va juca, cel mai probabil, in ultimul meci contra Italiei. Totusi, selectionerul Rares Fortuneanu avertizeaza ca niciun meci nu va fi usor, in ciuda numelor adversarilor.

In ultimele meciuri de pregatire de la Trofeul Carpati, Romania a invins Olanda scor 27-25 si a pierdut cu Macedonia de Nord, 20-24. Ambele echipe participa in aceste zile la Campionatul European de Handbal din Austria, Norvegia si Suedia.

Turneul din 2021 este al treilea care se va disputa pe continentul african si primul care va alinia la start 32 de echipe, fata de 24, cate erau in prezent.

La ultima participare a tricolorilor la Mondiale, in 2011, acestia au reusit sa invinga dramatic, la baraj, pe reprezentativa Rusiei: 28-32 la Bucuresti si 32-37 la Moscova, dupa un meci de infarct in care Csepreghi si Sania au fost in mare forma.

Meciurile de la turneul preliminar:

Romania - Georgia, 10 ianuarie, ora 19:00

Romania - Kosovo, 11 ianuarie, ora 19:00

Romania - Italia, 12 ianuarie, ora 19:00

Lotul pentru turneul din Italia:

Portari: Mihai Popescu (Saint Raphael), Ionut Iancu (HC Dobrogea Sud Constanta), Alexandru Bucataru (CSA Steaua Bucuresti)

Extreme stanga: Vencel Csog (HC Dobrogea Sud Constanta), Alexandru Asoltanei (Dinamo Bucuresti)

Interi stanga: Alexandru Simicu (Saint Raphael), Tudor Botea (Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (Minaur Baia Mare), Viorel Fotache (CSM Bucuresti)

Centri: Cristi Fenici (Poli Timisoara), Calin Cabut (Minaur Baia Mare)

Interi dreapta: Demis Grigoras (Chambery), Javier Humet (CSA Steaua Bucuresti)

Extreme dreapta: Roland Thalmaier (Potaissa Turda), Gabriel Bujor (AHC Dunărea Calarasi)



Pivoti: Marius Mocanu (HCDS Contanta), Gabriel Dumitriu (AHC Dunarea Calarasi), Dragos Andrei Savenco (Dinamo Bucuresti)

Din lot lipsesc Nicusor Negru, Alexandru Csepreghi si Marius Sadoveac, accidentati.