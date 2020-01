BREAKING NEWS | Presedintele FRH rupe tacerea! Cine este favorit pentru postul de selectioner al nationalei de handbal feminin: "Eu asta mi-as dori"

Din articol Favoritul este Aurelian Rosca

Nationala de handbal feminin a Romaniei este in cautarea unui antrenor inaintea turneului preolimpic.

Presedintele FRH, Alexandru Dedu, a vorbit despre ce isi doreste de la noul selectioner. Mai sunt doua luni pana la turneul preolimpic din Muntenegru si Federatia Romana de Handbal se grabeste sa il numeasca pe succesorul lui Tomas Ryde.

"Noul antrenor trebuie sa indeplineasca toate conditiile regulamentare, trebuie sa fie master coach sau cursant master coach. Mi-as dori ca noul antrenor sa fie liber de contract sau sa devina liber de contract, astfel incat sa-si dedice tot timpul echipei nationale.

Ar fi ideal sa fie asa, pentru ca s-ar acorda mult mai multa atentie echipei nationale, in acest scurt timp ramas pana la turneul preolimpic, si ar elimina foarte multe alte discutii care nu-si au locul, legate de interese. Chiar daca as avea o preferinta in legatura cu viitorul selectioner, nu o voi face publica", a spus Alexandru Dedu.

Favoritul este Aurelian Rosca

Comisia a stabilit o lista cu patru nume de antrenori romani, care pot prelua echipa nationala de handbal feminin: Bogdan Burcea (SCM Craiova), Florentin Pera (SCM Ramnicu Valcea), Adi Vasile (CSM Bucuresti) si Aurelian Rosca (liber de contract).

Conform preferintelor lui Alexandru Dedu, principalul favorit este Aurelian Rosca, fiind singurul antrenor fara contract. Acesta a demisionat de la Dunarea Braila in luna decembrie a anului trecut.