Incepe EURO 2020 la handbal masculin! Turneul are loc in premiera in 3 tari, iar finala se va juca pe un stadion de fotbal. Cine sunt favoritii

Campionatul European de Handbal masculin se desfasoara in perioada 9-26 ianuarie.

Este pentru prima data in istorie cand competitia are loc simultan in 3 tari: Austria, Norvegia si Suedia vor fi gazdele turneului de anul acesta. La start se vor alinia 24 de echipe, iar danezii sunt marii favoriti sa ridice trofeul pe 26 ianuarie.

Fazele finale se vor desfasura, in premiera, pe un stadion de fotbal. Tele2 Arena din Stockholm va fi gata sa primeasca 35.000 de fani.

Romania nu este prezenta nici la aceasta editie, ultima participare a "tricolorilor" fiind la Campionatul European din 1998, cand au ocupat locul 9.

Casele de pariuri au stabilit cotele pentru aceasta editie, iar Danemarca lui Hansen si Landin este favorita. Campioana en-titre Spania este cotata cu sansa a doua, iar Franta lui Karabatic are a treia sansa la castigarea turneului.

Letonia, Olanda si Bosnia sunt cele 3 debutante la acest turneu final, primul cu 24 de echipe la start.

Grupa A

Croația

Belarus

Muntenegru

Serbia

Grupa B

Cehia

Macedonia de Nord

Austria

Ucraina

Grupa C

Spania

Germania

Letonia

Olanda

Grupa D

Franța

Norvegia

Portugalia

Bosnia Herțegovina

Grupa E

Danemarca

Ungaria

Islanda

Rusia

Grupa F

Suedia

Slovenia

Elveția

Polonia