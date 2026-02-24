Spaniolul, care o antrenase pe Real Madrid Castilla înainte să preia prima echipă, a bifat până acum 10 apariții pe banca tehnică a galacticilor și a înregistrat o medie de 2,10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Arbeloa, fără perdea despre Vinicius. Cum l-a numit: ”De când am venit aici am remarcat asta”

Alvaro Arbeloa a vorbit marți la conferința de presă premergătoare duelului cu Benfica din Champions League și a evidențiat că are nevoie de jucători precum Vinicius la astfel de confruntări.

Antrenorul lui Real Madrid a explicat că Vinicius este un lider la gruparea blanco și că a făcut diferența în toate meciurile de când trage sforile pe pe ”Bernabeu”.

”Vinicius e foarte bun, are multă ambiție. E foarte motivat. De când am venit, a jucat foarte bine. A făcut diferența. Vrem să o facă mereu. Are un caracter puternic și e un lider. Avem nevoie de el”, a spus Arbeloa, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Real Madrid o să aibă miercuri un avantaj în fața lui Benfica. Meciul tur din play-off-ul pentru optimile UCL s-a disputat în urmă cu o săptămână, iar galacticii s-au impus cu 1-0 în Portugalia.