Nicolae Dica a dezvaluit DRAMA Cristinei Neagu dupa accidentarea teribila: "Am trecut si eu prin asta!" Cand crede ca va reveni pe teren

Antrenorul celor de la FCSB, Nicolae Dica, a povestit unul dintre cele mai dificile momente din cariera lui, cand a suferit o ruptura a ligamentelor, la fel cum a patit Cristina Neagu la partida cu Ungaria de la EHF Euro 2018.

Dica este sigur ca Neagu va reveni la acelasi nivel ca inainte de accidentare. 6 luni va lipsi de pe teren Cristina Neagu.

“Atat eu, cat si Cristina Neagu, am suferit aceasta accidentare pe fond de oboseala. Erau antrenamentele foarte tari, am sarit la cap, iar cand am aterizat mi-a fugit genunchiul. Mi s-a spus ca din cauza oboselii. Nu se poate sa joci meciuri cu o asemenea intensitate doua zile la rand. In momentul accidentarii, doare. Dar, cu trecerea timpului, nu mai doare atat de tare.



Eu am jucat dupa trei luni si jumatate primele 10 minute. Am stat trei luni la Bologna, am revenit alaturi de echipa si am jucat 10 minute. Eu m-am operat la o saptamana dupa accidentare. Se poate opera si mai repede. Lucram trei ore si jumatate dimineata, trei ore si jumatate seara. Cam sapte ore pe zi ma pregateam. Ea trebuie acum sa fie pregatita mental sa treaca peste acest moment. Si cred ca este puternica pentru ca a ajuns cea mai buna jucatoare din lume. Sunt sigur ca va trece cu bine peste aceasta accidentare. Final Four-ul este in cinci luni, eu cred ca va putea juca. Va reveni mai repede pe teren de sase luni” a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.