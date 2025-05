LIVE pe VOYO și Pro Arena de la ora 19:00, naționala de handbal masculin a României întâlnește Portugalia într-un meci care poate consemna în mare măsură calificarea tricolorilor la EHF EURO 2026.

Selecţionerul George Buricea a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că a făcut toate calculele şi cu o victorie în meciul cu Portugalia, penultimul din cadrul Grupei a 8-a, prima reprezentativă este calificată în proporţie de 99% la Campionatul European din 2026.

Selecționerul George Buricea a făcut toate calculele



"Băieţii au fost foarte implicaţi în aceste zile de când ne-am întâlnit. Sunt concentraţi şi dornici să obţină un rezultat bun. Nu vor să lase să treacă o oportunitatea de a merge din nou la un Campionat European pentru că nu te întâlneşti de multe ori în viaţă cu ea.

Jucăm cu o naţională care a terminat în primele patru din lume şi chiar dacă nu vine cu toţi jucătorii poate oricând să formeze nu doar o echipă, ci două sau trei.

Am făcut toate calculele posibile şi cu o victorie, deci cu 2 puncte, România poate fi calificată la Campionatul European în proporţie de 99%. Ar însemna enorm pentru mine o calificare aici, la Constanţa. Eu consider că dacă îţi faci bine meseria şi eşti corect cu ea atunci eşti răsplătit", a spus el.

"Eu funcţionez întotdeauna mai bine sub presiune şi cred că şi jucătorii. Pentru că s-au apucat de handbal tocmai pentru a juca meciuri cu mare presiune. Evident că sunt anumite emoţii, dar nu unele care să ne copleşească. Am în lot şi jucători cu experienţă care au evoluat în astfel de meciuri.

Dar spun eu că vom trece peste emoţii şi vom face un meci mare. Vom avea şi ajutorul publicului din Constanţa, unul cunoscător de handbal. Va fi un meci care va fi decis de mici detalii", a adăugat selecţionerul, citat de Agerpres.

Prima veste bună: Portugalia nu vine cu prima echipă



Buricea este convins că meciul va fi unul dificil, chiar dacă Portugalia nu va veni la Constanţa cu cei mai buni jucători ai săi.

"Este o oportunitate faptul că Portugalia nu vine cu prima echipă, dar sunt convins că orice jucător al lor care ajunge la lot se va bate cu dinţii pentru a câştiga şi a merge la un Campionat European.

Aşa că pericolul vine de peste tot în acest meci. Ca jucător nu am jucat cu naţionala împotriva Portugaliei, dar am jucat cu Constanţa cu Sporting, Benfica şi Braga şi nu am pierdut niciodată. Şi sper ca istoria să se repete", a explicat antrenorul.

Ce au declarat tricolorii Dan Racoțea și Călin Dedu



"Noi, ca jucători, suntem pregătiţi să jucăm împotriva oricui mâine. Ne-am antrenat bine şi ştim că puterea grupului poate învinge orice adversar. Noi suntem mândri că jucăm pentru România şi trebuie să intrăm pe teren şi să câştigăm. Nu contează cine e în faţa noastră, că ei vin cu prima, a doua sau a treia sau a cincea echipă. Noi avem un singur lucru de făcut, să dăm 200% din cât putem şi să câştigăm. Sigur că în sport meciul se poate termina oricum, dar important e ca la final noi să ieşim de pe teren cu capul sus. Putem să mergem la un Campionat European şi sunt sigur 100% că fiecare dintre noi se gândeşte la asta. Aşa că ne vom lupta pentru acest lucru şi sperăm să câştigăm", a spus Dan Racoţea.

Pivotul selecţionatei României, Călin Dedu, a afirmat la rândul său că meciul de joi de la Constanţa va fi mult mai echilibrat decât cel din Portugalia.

"Privilegiul de a avea presiune este un mare lucru. Pentru că dacă avem presiune înseamnă că lumea şi noi chiar credem că putem să câştigăm. În echipă simt multă, multă dorinţă, cred eu că s-a văzut şi la meciurile anterioare. Nu aş putea spune că avem emoţii mari, avem totul clar în cap, rămâne doar să punem pe teren tot ceea ce am pregătit. După primele 15 minute foarte bune făcute de noi în meciul din Portugalia pot spune că avem o şansă reală. Acum avem o idee despre cum atacă şi cum se apără, iar eu spun că acest meci va fi unul mult mai echilibrat decât cel din Portugalia", a explicat Călin Dedu.

Echipa naţională de handbal masculin a României întâlneşte selecţionata Portugaliei, joi, de la ora 19:00, în Sala Sporturilor ''Simona Amânar'' din Constanţa, într-o partidă din Grupa a 8-a a fazei secunde a calificărilor pentru Campionatul European din 2026.

Lotul și staff-ul naționalei României