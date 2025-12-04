VIDEO Ce a făcut Dinamo în duelul cu Aalborg din Champions League

Ce a făcut Dinamo &icirc;n duelul cu Aalborg din Champions League Handbal
”Dulăii” au un sezon slab în Liga Campionilor.

Dinamo Branko Vujovic Călin Dedu Andrei Buzle
CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă acasă de echipa daneză Aalborg Handbold, cu scorul de 30-27 (16-13), miercuri seara, în Grupa A din Liga Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Campioana României a început foarte bine jocul şi a condus cu 3-0, dar apoi a primit patru goluri şi danezii au preluat controlul, iar la pauză aveau avantaj de trei goluri, 16-13.

Dinamo a fost aproape de egalare în câteva rânduri după pauză, dar pe final Aalborg nu a avut emoţii.

Pentru Dinamo au înscris Branko Vujovic 5 goluri, Călin Dedu 5, Andrei Buzle 4, Daniel Stanciuc 3, Ionuţ Nistor 2, Miklos Rosta 2, Andrii Akimenko 2, Yoav Lumbroso 2, Pedro Valdes 1, Tom Pelayo 1.

Portarul Ionuţ Iancu a reuşit 14 intervenţii (31,82%).

Dinamo - Aalborg 27-30

”HANDBAL. Machineseeker EHF Champions League, etapa 10

💥DINAMO - Aalborg Handbold 27-30 (13-16)

Băieții noștri au avut atitudine, au luptat până la fluierul final, dar au avut în față o echipă daneză experimentată și valoroasă, care a știut să gestioneze cu calm situațiile în care Dinamo s-a apropiat la numai un gol în spate. Ne reîntâlnim cu EHFCL în luna februarie 2026. 

‼️Daniel Stanciuc: ”Din punct de vedere al atitudinii am luptat exemplar. L-am pierdut în prima repriză pe Nicu Negru, accidentat, și a trebuit să improvizăm. Vrem să le mulțumim fanilor, știm că-și doreau mai mult, cum ne doream și noi”.

Dinamo: Iancu (14 intervenții), Cupara - Vujovic 5, Nistor 2, Dedu 5, Buzle 4, Ladefoged, Valdes 1, Negru, Langaro, Stanciuc 3, Rosta 2, Akimenko 2, Pelayo 1, Lumbroso 2, Militaru”, a postat la final CS Dinamo București.

Golurile oaspeţilor au fost reuşite de Simon Hald Jensen 6, Kristian Bjoernsen 5, Juri Knorr 5, Sander Sagosen 4, Lukas Nilsson 2, Mads Hoxer Hangaard 2, Rene Antonsen 2, Marinus Grandahl Munk 2, Alexandre Christoffersen Blonz 1, Buster Engelbrecht Juul-Lassen 1.

Fabian Norsten a avut 13 intervenţii (32,5%).

Joi vor avea loc şi celelalte partide ale rundei: Kolstad Handball - Fuchse Berlin, One Veszprem HC - Sporting Lisabona şi HBC Nantes - Industria Kielce.

Dinamo va juca următorul meci pe 19 februarie, tot acasă, cu liderul Fuchse Berlin.

Clasamentul din grupa lui Dinamo din Champions League

1. Fuchse Berlin 18 puncte (9 jocuri)

2. Aalborg Handbold 17 (10)

3. One Veszprem HC 10 (9)

4. Sporting Lisabona 10 (9)

5. HBC Nantes 8 (9)

6. Industria Kielce 7 (9)

7. Dinamo 2 p (10 j)

8. Kolstad Handball 2 (9)

Info și foto: Agerpres, CS Dinamo București

