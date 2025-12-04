CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă acasă de echipa daneză Aalborg Handbold, cu scorul de 30-27 (16-13), miercuri seara, în Grupa A din Liga Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Campioana României a început foarte bine jocul şi a condus cu 3-0, dar apoi a primit patru goluri şi danezii au preluat controlul, iar la pauză aveau avantaj de trei goluri, 16-13.

Dinamo a fost aproape de egalare în câteva rânduri după pauză, dar pe final Aalborg nu a avut emoţii.

Pentru Dinamo au înscris Branko Vujovic 5 goluri, Călin Dedu 5, Andrei Buzle 4, Daniel Stanciuc 3, Ionuţ Nistor 2, Miklos Rosta 2, Andrii Akimenko 2, Yoav Lumbroso 2, Pedro Valdes 1, Tom Pelayo 1.

Portarul Ionuţ Iancu a reuşit 14 intervenţii (31,82%).

Băieții noștri au avut atitudine, au luptat până la fluierul final, dar au avut în față o echipă daneză experimentată și valoroasă, care a știut să gestioneze cu calm situațiile în care Dinamo s-a apropiat la numai un gol în spate. Ne reîntâlnim cu EHFCL în luna februarie 2026.

‼️Daniel Stanciuc: ”Din punct de vedere al atitudinii am luptat exemplar. L-am pierdut în prima repriză pe Nicu Negru, accidentat, și a trebuit să improvizăm. Vrem să le mulțumim fanilor, știm că-și doreau mai mult, cum ne doream și noi”.

Dinamo: Iancu (14 intervenții), Cupara - Vujovic 5, Nistor 2, Dedu 5, Buzle 4, Ladefoged, Valdes 1, Negru, Langaro, Stanciuc 3, Rosta 2, Akimenko 2, Pelayo 1, Lumbroso 2, Militaru”, a postat la final CS Dinamo București.

