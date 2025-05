CSM CSU Oradea, U-BT Cluj-Napoca şi CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea s-au calificat în semifinalele Ligii Naţionale de baschet masculin, miercuri seara, după ce au câştigat primele trei partide ale seriilor din play-off.

Campioana U-BT Cluj-Napoca a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 91-73, în Capitală, după ce se impusese în primele două meciuri de acasă. Deshawn Stephens, cu 20 puncte, 9 recuperări, a fost cel mai bun om al ardelenilor, care au câştigat primul sfert cu un categoric 32-9.

Vicecampioana CSM CSU Oradea a dispus de SCM ''U'' Craiova cu 65-60, în Bănie. Travante Antonio Williams, cu 22 p, 6 rec, a fost MVP-ul orădenilor.

Revelaţia CS Vâlcea a învins-o dramatic pe FC Argeş Piteşti, cu 76-74, după ce echipa din Trivale a condus cu 66-65, când mai erau circa trei minute de joc. Kadre Stathan Gray a condus echipa vâlceană la victorie, cu 25 p, 9 rec, 8 pase decisive, susţinut de Eral Jared Penn, 18 p, 9 rec.

Cum vor arăta semifinalele pentru titlu



În semifinale, U-BT Cluj-Napoca şi CS Vâlcea vor fi adversare, iar CSM CSO Oradea va aştepta învingătoarea dintre CSM Corona Braşov - CSO Voluntari.

Ilfovenii au 2-1 la general, după ce Corona s-a impus miercuri, sub Tâmpa, cu 77-74. CSO Voluntari conducea cu 74-72 când mai erau 42 de secunde, dar braşovenii au marcat ultimele cinci puncte ale meciului şi au obţinut victoria.

Meciul al patrulea va avea loc pe 9 mai, la Braşov.



Rezultatele din play-out (locurile 9-16)



CSM CSU Constanţa - CSM Târgu Mureş 77-106 (0-3 la general)

CSM BBA Petrolul Ploieşti - SCM winsed.swiss Timişoara 72-84 (0-3)

CSM Galaţi - BC CSU Sibiu 84-92 (0-3)

CSA Steaua Bucureşti - CS Dinamo Bucureşti 93-85 (1-2)

Steaua va fi gazdă şi în meciul patru al seriei, pe 9 mai.

Seriile din play-off şi play-out au loc după sistemul cel mai bun din cinci meciuri. Info: Agerpres

Steaua despre victoria cu Dinamo



”Victorie pentru echipa noastră în meciul 3 din play-out, contra rivalilor de la Dinamo: 93-85. O partidă extrem de spectaculoasă în care am luptat, am crezut că putem reveni și am făcut-o.

Oaspeții au condus la 11 puncte, dar Steaua a întors formidabil grație aruncărilor de trei puncte. Au fost nu mai puțin de 16 aruncări de la distanță, campionii fiind Alipiev și Godfrey, cu câte 5 fiecare! După 41-47 la pauză, roș-albaștrii au reușit un sfert 3 perfect, câștigat cu 31-19.

În ultimele 10 minute ne-am ținut adversarul la distanță, iar diferența a crescut până la 14 puncte, la un moment dat: 91-77. Urmează meciul 4, peste două zile. Avem nevoie de un nou succes acasă pentru a trimite disputa în decisiv, de această dată pe terenul celor de la Dinamo!

Au marcat pentru Steaua: Stokes 25 puncte, Godfrey 22, Alipiev 19, Brown-Soares 10, Wiley 8, Tate 5, Mandache 2, Mandisodza 2”

Dinamo despre eșecul cu Steaua



”Un început solid, cu un joc curajos și un avantaj meritat la pauză.

Dar în repriza a doua, inițiativa s-a mutat de partea adversă, iar scorul final le aparține.

Anthony Roberts a fost principalul marcator, cu 24 de puncte în cont, urmat de Frankamp, care a încheiat meciul cu 17 puncte și 5 pase decisive. Taylor a adus și el un aport solid în atac, contribuind cu 11 puncte”