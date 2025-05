După rezultatul de astăzi, SCM Politehnica Timișoara - CSM Constanța 32-28 în etapa 25 din Liga Zimbrilor, Steaua București a retrogradat matematic în diviza secundă!

Tot astăzi, LIVE pe Sport.ro, VOYO și Pro Arena, marea rivală Dinamo ar putea să devină matematic campioana României pentru al zecelea sezon consecutiv, dacă o învinge pe Potaissa Turda.

Trupa din Ghencea are în palmares 35 de titluri de campioană (ultimul în 2008), două trofee EHF Champions League (pe atunci, Cupa Campionilor Europeni, în 1968 și 1977, plus alte două finale pierdute în 1971 și 1989), dar și o retrogradare istorică în 2012, repetată, iată, de Steaua București în 2025!

Clasamentul intermediar din Liga Zimbrilor, cu Dinamo lider invincibil



1. CS Dinamo Bucureşti 67 puncte (23 jocuri)

2. AHC Potaissa Turda 58 (23)

3. ACS HC Buzău 52 (24)

4. CS Minaur Baia Mare 49 (24)

5. CSM Constanţa 39 (25)

6. CSM Bucureşti 38 (24)

7. CSU din Suceava 38 (24)

8. CSM Bacău 31 (24)

9. SCM Politehnica Timișoara 25 (25)

10. CSM Odorheiu Secuiesc 25 (24)

11. CSM Vaslui 24 (24)

12. CSM Focșani 23 (24)

13. CSA Steaua Bucureşti 16 (24)

14. CSM Făgăraş 0 (24)

Ultimele două clasate retrogradează direct din Liga Zimbrilor, locurile 11-12 joacă baraj.

Marele handbalist Vasile Stîngă pentru Sport.ro: ”România? Nu mai contăm în handbal!”



Vasile Stîngă, cel mai bun marcator din istoria handbalului românesc, fost jucător și antrenor la Steaua, declara zilele trecute pentru Sport.ro:

”Nu mai contăm în handbal! În Europa, nu contăm nici la nivel de echipe de club, nici la nivel de echipe naționale. România nu mai are valoarea pe care o avea înainte, iar oamenii nu te mai respectă. Când n-ai valoare, nici oamenii nu te mai respectă, ăsta e adevărul, din păcate. Măcar CSM are, cât de cât, un buget și a reușit să-și facă o echipă cu care să fie competitivă, la nivel european. Și așa, prin rezultatele CSM-ului, cele care au fost, mai ieșim și noi puțin la suprafață.

Păi, astea sunt bugetele pentru handbalul de performanță de nivel înalt. La băieți, vă zic eu, bugetele marilor cluburi sunt de 15, 16, 17 milioane de euro pe an! La noi, Dinamo, echipa de băieți, are vreo 3-4 milioane. E un buget mic față de ce există în Europa. N-ai cum să te bați cu echipele fruntașe cu 3-4 milioane. La fete, zicem noi că e mare bugetul CSM-ului, dar Gyor, de exemplu, are buget anual de 5-6 milioane de euro! De asta aduce cele mai bune jucătoare din Norvegia, din Danemarca. Și, de aceea, are și performanțe. Păi, Gyor ia Liga Campionilor, se califică, an de an, în Final Four...”.