Sumudica, nebun de fericire! :) A muscat de ureche un jucator, dupa golul marcat in minutul 90+6 // FAZA ZILEI

Echipa lui Sumudica a castigat dramatic meciul de sambata, cu un gol marcat in al 6-lea minut de prelungiri.

Marius Sumudica a innebunit de fericire dupa finalul dramatic de la partida dintre Al Ahli si Al Shabab.

Echipa lui a marcat golul victoriei in minutul 90+6, iar Sumudica a luat-o razna.

S-a suit pe garduri si s-a imbratisat cu toata lumea. Pe unul dintre jucatorii sai l-a muscat de ureche :)

Sumudica sta bine in clasament. Al Shabab e pe locul 5, la doar un punct in spatele locurilor care duc in Liga Campionilor Asiei.