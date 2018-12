Cat de mult va conta oboseala la EHF EURO? Cum putem bate Ungaria si recordurile stabilite de Cristina Neagu

Romania intalneste Ungaria in aceasta seara, de la ora 19:00. Este meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele campionatului european.

Autor: Adrian Costeiu



Un punct contra Ungariei si suntem in semifinalele Europeanului de handbal feminin pentru a treia oara, dupa reusitele din 2000 si 2010. Nationala Romaniei e doar la 60 de minute de o performanta uriasa si, probabil, de o intalnire cu Rusia pentru un bilet in ultimul act al turneului din Franta. Acum 11 ani, tot in Franta, Romania se califica in semifinalele Mondialului, dar pierdea atat cu Rusia, cat si cu Germania, terminand pe 4. Acum putem visa la o medalie. Orice echipa pare de batut, mai ales dupa ce Olanda a fost spulberata cu 29:16 de Norvegia, la doua zile dupa ce ne batuse la cinci goluri. Dar de ce avem nevoie cu Ungaria?

Din nou, un start bun



40 de minute a suferit Romania contra Spaniei pana a reusit sa egaleze, iar, mai apoi, sa preia conducerea. Era clar ca un inceput bun ne va aduce linistea, dar asta nu s-a intamplat. Si asta nu trebuie sa se intample contra Ungariei ! Maghiarele au o sansa sa mearga la Paris, macar pentru locurile 5-6, iar acest lucru le va motiva si mai mult. Cu Spania, problema Romaniei nu a fost apararea, nici macar eficienta in atac. Ci mingile pierdute. In minutul 10, Romania trasese de doar doua ori (!) la poarta, oferindu-le ibericelor sase mingi. Pana la pauza s-au facut 13. Fortari, pase gresite, pase la interceptie, pasi… romancele le-au facut pe toate. Inclusiv Neagu, o jucatoare care cu greu se enerveaza, a comis eroare dupa eroare. Diferenta dupa pauza? Romania a mai comis doar cinci turnover-uri, iar tabela ne-a suras. Ori aici se va face diferenta si in meciul cu Ungaria. Avem grija de minge, ramanem o echipa calma, nu ne panicam indiferent de situatie? Lucrurile vor sta bine!

Oboseala poate cantari enorm



Problema e oboseala. Iar cea mai mare problema e ca din cauza scorului strans si a importantei victoriei, Cristina Neagu a evoluat toate cele 60 de minute. Odihna si refacerea sunt cruciale pentru Neagu, iar daca scorul ne era favorabil mai devreme, atunci interul stanga avea macar cateva minute de pauza. Problema e ca oboseala acumulata incepe sa se resimta din ce in ce mai tare, iar Neagu, cu 57 de minute si 17 secunde jucate in medie la acest turneu final, e jucatoarea cea mai folosita la EHF EURO 2018. Ori in meciul cu Ungaria s-ar putea sa coste acest lucru! Totodata, Neagu va juca al 39-lea meci la EURO pentru nationala Romaniei, depasind recordul de 38 de meciuri in nationala Romaniei al Micai Bradeanu. Cruciale vor fi orele de refacere dupa meciul cu Spania, in conditiile in care Ungaria nu a mai jucat de duminica, iar maghiarele sunt oricum printre echipele cu cele mai mici medii de varsta de la acest turneu final, 24,7 ani!

Profitam, insa, de lipsa de experienta ?



Lipsa de experienta a maghiarelor poate, insa, sa fie cruciala. In lotul lui Kim Rasmussen sunt trei jucatoare care au castigat titlul mondial U21 anul acesta in iulie la campionatul disputat in Ungaria, insa doar Noemi Hafra e certa titulara. Ori aici intervin primele probleme. In momente grele, Ungaria nu reuseste sa reactioneze tocmai ok daca in fata e o echipa destul de puternica. Maghiarele au aratat curaj si forta in meciul cu Germania, care a condus in ultimele 10 minute in permanenta, dar n-a reusit sa inchida jocul. Doar ca Germania e o echipa la fel de tanara ca Ungaria, iar acest lucru le-a costat. Din acest motiv, Romania ar trebui sa fie favorita.