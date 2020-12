Romania - Germania, LIVE TEXT de la 19:00 | Nationala Romaniei de handbal debuteaza la Campionatul European din Danemarca

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Romania si Germania pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Romania si Germania se intalnesc pentru a treia oara consecutiv la un Campionat European in meciul de debut al turneului. Cele doua nationale fac parte din grupa D, alaturi de Norvegia si Polonia, care se intalnesc de la ora 21:30.

Atat nationala Romaniei, cat si cea a Germaniei au fost afectate de Covid-19. 'Tricolorele' s-au deplasat in Danemarca fara Crina Pintea, care a fost depistata cu coronavirus chiar inainte de plecare, in timp ce Laura Moisa a fost testata pozitiv dupa ce a ajuns in Danemarca si nu va face parte din lotul lui Bogdan Burcea, care va debuta pe banca nationalei de handbal a Romaniei, la aproape un an dupa ce a fost numit.

De cealalta parte, cea mai importanta absenta din dreptul Germaniei o reprezinta selectionerul, Henk Groener, care a fost si el testat pozitiv cu Covid-19 si nu a facut deocamdata deplasarea in Danemarca. Pe banca se va afla asistentul sau, Alexander Koke.

Meciul este unul important pentru cea mai valoroasa jucatoare a Romaniei, Cristina Neagu, care va bifa meciul cu numarul 40 in istoria Campionatului European, devenind a 16 a jucatoare care atinge o astfel de cota.

La intalnirile dintre cele doua echipe, Germania conduce cu 5 victorii in 7 meciuri, insa Romania a reusit sa se impuna in ultimele doua intalniri: 23-22 in 2016 si 29-24 in urma cu doi ani, in faza grupelor.

"Numai echipa poate reprezenta un atu. Daca jucatoarele de la 9 metri reusesc sa imbrace jocul Cristinei Neagu, sunt convins ca vom avea succes. Ele trebuie sa aiba incredere in fortele proprii, sa aiba incredere in ceea ce am pregatit in putinul timp pe care l-am avut la dispozitie si sa lupte pana in ultima fractiune de secunda pentru victorie", a spus selectionerul Bogdan Burcea pentru frh.ro.

Echipa anuntata pentru meciul cu Germania:

Eliza Buceschi

Nicoleta Dinca

Alexandra Dindiligan

Yuliya Dumanska

Ana Maria Iuganu

Cristina Laslo

Ana-Maria Mazareanu

Cristina Neagu

Lorena Ostase

Anca Polocoser

Laura Popa

Ana-Maria Savu

Sonia Seraficeanu

Alexandra Subtirica Iovanescu

Ana-Maria Ticu

Programul Romaniei la Campionatul European:

3 decembrie, ora 19:00: Romania - Germania

5 decembrie, ora 17:00: Polonia - Romania

7 decembrie, ora 21:30: Romania - Norvegia