ROMANIA - FEROE 25-20 | Insulele Feroe, mai buna decat Romania timp de o repriza! Fara Neagu, tricolorele au fost aproape de o mare rusine la Torshavn

Fara Neagu, Perianu, Pintea sau Ardean Elisei, nationala lui Tomas Ryde a fost condusa la pauza de Insulele Feroe, scor 12-11.

Nationala feminina de handbal a invins Insulele Feroe cu 25-20, intr-un meci din cadrul grupei de calificare la Campionatul European 2020, dar nordicele au intrat in avantaj la cabine cu 12-11, dupa o prima repriza foarte slaba a „tricolorelor”, iar meciul a fost mult mai greu decat o arata rezultatul final.

Scorul si evolutia meciului sunt surprinzatoare, daca tinem cont ca Feroe a trecut pentru prima data de Faza 1 a preliminariilor europene abia in iunie 2017 si cele mai bune rezultate au fost inregistrate la IHF Emerging Nations Championship. Multe dintre componentele actualului lot national sunt amatoare, ele avand servicii si jucand handbal doar de placere, uneori in paralel cu practicarea sporturilor de iarna sau cu fotbalul. In plus, tara are o populatie de doar 52.000 de locuitori (mai putin decat municipiul Vaslui) si echipa nu a castigat niciodata un meci in Faza 2 a grupelor de calificare la un Campionat European.

Urmatorul Campionat European de handbal feminin se va desfasura in perioada 4-20 decembrie 2020, turneul final urmand sa fie organizat de Danemarca si Norvegia, in salile din Herning, Frederikshavn, Stavanger, Trondheim si Oslo. Pana acum, doar tarile-gazda si Franta, campioana europeana din 2018, sunt calificate.

ROMANIA: Dedu, Dumanska - portari; Udristioiu 1, Buceschi 6, Bacaoanu 4, Adespii-Molnar 4, Laslo 2, Iuganu 2, Bucur 2, Florica 1, Polocoser, Ostase 1, Zamfirescu 1, A. Popa, Moisa 1, Savu.

Antrenor: Tomas Ryde

Programul meciurilor din Grupa 7

S-au jucat: Romania - Ucraina 27-24 / Insulele Feroe - Romania 20-25

Urmeaza sa se joace: Polonia - Romania (25/26 martie 2020), Romania - Polonia (28/29 martie 2020), Ucraina - Romania (27/28 mai 2020), Romania - Insulele Feroe (31 mai 2020)