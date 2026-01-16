VIDEO EXCLUSIV Rezultatele spun altceva: cotă gigantică pentru o victorie a României în fața Portugaliei, în primul meci la Europeanul de Handbal

Rezultatele spun altceva: cotă gigantică pentru o victorie a României în fața Portugaliei, în primul meci la Europeanul de Handbal
România întâlnește Portugalia în prima partidă la Campionatul European de Handbal Masculin, în exclusivitate pe VOYO, de la ora 19:00.

PortugaliaRomaniacampionatul european de handbal masculinVoyo
Între 15 și 22 se învârt cotele pentru o victorie a României, în primul meci pe care naționala țării noastre îl va disputa la Campionatul European de Handbal Masculin, întrecere transmisă integral și în exclusivitate de VOYO.

De partea opusă, portughezii au cote cuprinse între 1,02 și 1,05, sugerând un deznodământ clar al confruntării.

România a câștigat două din ultimele cinci meciuri cu Portugalia

Portugalia însă nu este cea mai intimidantă dintre naționalele de elită ale Europei, în istoria europenelor de handbal.

A terminat Europeanul din 2024 pe locul 7, poziție care a reprezentat vârful istoric de performanță, atins de lusitani, în această competiție, care mai fusese trăit o singură dată, în 2000.

Un alt motiv care poate să ofere speranță handbaliștilor antrenați de George Buricea este că România a câștigat două din ultimele cinci meciuri directe cu Portugalia.

Portugalia ne-a permis doar treisprezece goluri, la Europeanul din 2018

Cea mai recentă întâlnire, derulată chiar în preliminariile Europeanului, s-a terminat 28-24 în defavoarea portughezilor, în 8 mai 2025, când România a controlat partida și a câștigat ambele reprize la o diferență de două goluri.

Într-un amical din 2018, România a dispus, scor 26-23 de Portugalia, dar a fost penalizată, în același an, la European, când portughezii s-au impus cu 21-13, într-o demonstrație de forță defensivă.

Programul naționalei României la EHF EURO 2026

  • Vineri 16 ianuarie, ora 19:00: România - Portugalia
  • Duminică 18 ianuarie, ora 21:30: România - Danemarca
  • Marți 20 ianuarie, ora 19:00: România - Macedonia de Nord

Toate meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO.

