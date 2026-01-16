Între 15 și 22 se învârt cotele pentru o victorie a României, în primul meci pe care naționala țării noastre îl va disputa la Campionatul European de Handbal Masculin, întrecere transmisă integral și în exclusivitate de VOYO.

De partea opusă, portughezii au cote cuprinse între 1,02 și 1,05, sugerând un deznodământ clar al confruntării.

România a câștigat două din ultimele cinci meciuri cu Portugalia

Portugalia însă nu este cea mai intimidantă dintre naționalele de elită ale Europei, în istoria europenelor de handbal.

A terminat Europeanul din 2024 pe locul 7, poziție care a reprezentat vârful istoric de performanță, atins de lusitani, în această competiție, care mai fusese trăit o singură dată, în 2000.

Un alt motiv care poate să ofere speranță handbaliștilor antrenați de George Buricea este că România a câștigat două din ultimele cinci meciuri directe cu Portugalia.