De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori în Italia

De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori &icirc;n Italia Atletism
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

De 18 ani, românca trăiește la Roma și dezvăluie că s-a apucat de sportul de performanță la 28 de ani. Ea s-a născut cu o malformație la piciorul drept și spune că atletismul i-a schimbat viața.

TAGS:
Alina SimionatletismItaliapoveste
Din articol

Alina Simion trăiește de ani buni la Roma, este deținătoarea recordurilor naționale în Italia în probele de 200 metri și 400 de metri la para atletism și a participat pentru prima dată la un concurs în țara noastră, la Campionatele Naționale. Sportiva e plină de tatuaje, iar cel mai de „suflet” este cel de pe mână: electrocardiograma tatălui, pe care l-a pierdut în urmă cu ceva timp.

Alina Simion, componentă a lotului național italian de para atletism, a luat startul pentru prima dată la o competiție în România!

„Am fost foarte emoționată astăzi, mă bucur extraordinar, era un vis de-al meu să particip și în România” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.   

De 18 ani, românca trăiește la Roma și dezvăluie că s-a apucat de sportul de performanță la 28 de ani. Ea s-a născut cu o malformație la piciorul drept și spune că atletismul i-a schimbat viața.

 „Sportul te ajută și la nivel psihic. Eu m-am schimbat din toate punctele de vedere: încredere în mine, competitivitate, mod de a gândi. Nu îmi mai este rușine. Eu vara port fustă scurtă. În vocabularul meu nu mai există cuvântul <<rușine >> ” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

Alina își dorea de mică să facă sport, doar că din cauza situație speciale avea scutire la orele de educație fizică

„Stăteam într-un colț al sălii de sport, eram obeză. Și aveam două prietene din copilărie care făceau atletism la Stadionul Dinamo și mergeam cu ele să mă uit la antrenamentele lor. Dar din păcate cu proteza de mers nu prea se poate face mare lucru” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

În urmă cu 5 ani, în Italia, ea și-a împlinit unul dintre visuri! „De ani buni fac parte din lotul național de para atletism al Italiei. Am recordul italian la 400 de metri și la 200 de metri indoor” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

Acum, trage tare pentru calificarea la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles! „Cu siguranță, sunt dispusă să muncesc în continuare foarte mult, cel puțin pentru participare și să mă apropii și eu de parfumul medaliilor” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

6 zile din 7, sportiva este la antrenament!

„ Seara, după ce termin serviciu merg să mă antrenez. Lucrez full-time la birou într-o firmă farmaceutică din Roma. Și de la ora 18.00 până la 20.00 sunt la stadion”- Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism. 

„Să ne arătăm lumii așa cum suntem”

Alina a făcut din situația ei specială un atuu și niciodată nu se plânge! „Noi trebuie să ne arătăm lumii în așa fel încât lumea să se obișnuiască la vederea noastră. Nu să rămână șocați. Vai, nu are un picior. Vai, săraca! Noi putem să facem absolut tot, nu ne lipsește nimic, ba dimpotrivă, avem ceva în plus.

Dizabilitățile nu sunt o problemă cum mulți le consideră, ci o valoarea adăugată Când vedeți o persoană cu dizabilități nu trebuie să vă întrebați <<oare săraca ce nu poate să facă, nu poate să facă asta, să vă întrebați ce poate să facă persoana aceasta>>” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 &icirc;n Rom&acirc;nia. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
ULTIMELE STIRI
Gertmonas de la U Cluj, titular ACUM &icirc;n fața Olandei lui Gakpo și Depay! JALE &icirc;n Georgia - Bulgaria, cu Mekvabishvili și Milanov titulari
Gertmonas de la U Cluj, titular ACUM în fața Olandei lui Gakpo și Depay! JALE în Georgia - Bulgaria, cu Mekvabishvili și Milanov titulari
Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: &rdquo;Transfer de mijlocul clasamentului&rdquo;
Marian Iancu a dat verdictul despre ultima mutare pregătită de Rapid: ”Transfer de mijlocul clasamentului”
Pariul lui Ilie Dumitrescu &icirc;nainte de Cipru - Rom&acirc;nia: &rdquo;100% va fi titular!&rdquo;
Pariul lui Ilie Dumitrescu înainte de Cipru - România: ”100% va fi titular!”
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
România, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
Max Verstappen, primul &icirc;n Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Decizie controversată a celor de la McLaren
Max Verstappen, primul în Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Decizie controversată a celor de la McLaren
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fundaș central pentru FCSB: &rdquo;40.000&euro; pe lună&rdquo;

Fundaș central pentru FCSB: ”40.000€ pe lună”

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie &icirc;n grupa Rom&acirc;niei din preliminariile CM 2026

Se topește visul american?! Bosnia și Austria, victorii pe linie în grupa României din preliminariile CM 2026

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: &bdquo;Bun venit &icirc;n marea noastră familie&rdquo;

Jucătorul dorit de FCSB a semnat: „Bun venit în marea noastră familie”

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Planul de răzbunare al lui Gigi Becali! Vrea să-l ia gratis pe Tudose și propune o primă uriașă de instalare

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: &rdquo;Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!&rdquo;

Mihai Stoica a făcut praf un tricolor: ”Nu mi se pare normal să i se tolereze acest comportament!”

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea &icirc;n Rom&acirc;nia: Frate, ce e asta? Eu plec! . Apoi, a decis să-și ia cetățenia

Fostul mijlocaș din Liga 1, șocat la venirea în România: "Frate, ce e asta? Eu plec!". Apoi, a decis să-și ia cetățenia

CITESTE SI
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

stirileprotv Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!