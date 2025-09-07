De la emoție la recorduri! Povestea incredibilă a Alinei Simion, atleta care face furori în Italia

Alina Simion trăiește de ani buni la Roma, este deținătoarea recordurilor naționale în Italia în probele de 200 metri și 400 de metri la para atletism și a participat pentru prima dată la un concurs în țara noastră, la Campionatele Naționale. Sportiva e plină de tatuaje, iar cel mai de „suflet” este cel de pe mână: electrocardiograma tatălui, pe care l-a pierdut în urmă cu ceva timp.

Alina Simion, componentă a lotului național italian de para atletism, a luat startul pentru prima dată la o competiție în România!

„Am fost foarte emoționată astăzi, mă bucur extraordinar, era un vis de-al meu să particip și în România” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

De 18 ani, românca trăiește la Roma și dezvăluie că s-a apucat de sportul de performanță la 28 de ani. Ea s-a născut cu o malformație la piciorul drept și spune că atletismul i-a schimbat viața.

„Sportul te ajută și la nivel psihic. Eu m-am schimbat din toate punctele de vedere: încredere în mine, competitivitate, mod de a gândi. Nu îmi mai este rușine. Eu vara port fustă scurtă. În vocabularul meu nu mai există cuvântul <<rușine >> ” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

Alina își dorea de mică să facă sport, doar că din cauza situație speciale avea scutire la orele de educație fizică

„Stăteam într-un colț al sălii de sport, eram obeză. Și aveam două prietene din copilărie care făceau atletism la Stadionul Dinamo și mergeam cu ele să mă uit la antrenamentele lor. Dar din păcate cu proteza de mers nu prea se poate face mare lucru” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

În urmă cu 5 ani, în Italia, ea și-a împlinit unul dintre visuri! „De ani buni fac parte din lotul național de para atletism al Italiei. Am recordul italian la 400 de metri și la 200 de metri indoor” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

Acum, trage tare pentru calificarea la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles! „Cu siguranță, sunt dispusă să muncesc în continuare foarte mult, cel puțin pentru participare și să mă apropii și eu de parfumul medaliilor” - Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

6 zile din 7, sportiva este la antrenament!

„ Seara, după ce termin serviciu merg să mă antrenez. Lucrez full-time la birou într-o firmă farmaceutică din Roma. Și de la ora 18.00 până la 20.00 sunt la stadion”- Alina Simion, componentă a lotului italian de para atletism.

„Să ne arătăm lumii așa cum suntem”

