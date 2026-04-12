La momentul actual, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova conduc clasamentul, ambele cu 36 de puncte. Pe locul 3 se află Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 30 și FC Argeș cu 29. Ultima poziție din play-off este ocupată de Dinamo București, tot cu 29 de puncte.

Borcea nu o vede pe Rapid în lupta pentru titlu

Fostul patron al lui Dinamo, Cristi Borcea, a analizat situația din play-off și consideră că Rapid nu are forța necesară pentru a câștiga campionatul, în ciuda poziției bune din clasament.

„Rapid, chiar dacă are 2-3 jucători de mare valoare, gen Borza, Petrila, Dobre, încă nu este o echipă competitivă. Și n-o văd la titlu”, a declarat Borcea la GSP.

Rapid are totuși unul dintre cei mai buni jucători ofensivi din campionat, Alex Dobre, aflat în topul marcatorilor cu 15 reușite.

Giuleșteanul se află într-o luptă strânsă pentru titlul de golgheter cu Jovo Lukic de la „U” Cluj, care are 16 reușite.

Pentru Rapid București urmează un meci important cu FC Argeș, programat în Giulești. Cele două formații se vor duela mâine, 13 aprilie, nu mai devreme de ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.