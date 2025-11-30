Naționala României a câștigat ambele meciuri jucate până acum la Campionatul Mondial, la Rotterdam: 33-24 contra Croației și 31-27 împotriva Japoniei. Elevele lui Ovidiu Mihăilă au 4 puncte și sunt la egalitate cu liderul Danemarca.

Ovidiu Mihăilă: "Vreau să ne luăm în piept cu Danemarca pentru a ne vedea nivelul"



România va mai juca un meci în grupa preliminară A, chiar împotriva liderului Danemarca (luni, ora 21:30), iar ulterior vor urma partidele din grupa principală.



După 31-27 contra Japoniei, selecționerul Ovidiu Mihăilă, instalat la finalul lunii septembrie, a recunoscut că România nu a făcut un joc tocmai grozav și că a suferit la finalizare în anumite momente.

"Ieri nu pot să spun că am avut un joc foarte reușit, dar e foarte greu să joci cu un stil de joc diferit, un stil pe care nu îl întâlnești în fiecare zi. Eu cred că jocul nostru a fost bun, dar cu mici excepții: am suferit la finalizare în anumite momente. Dacă nu ratam în anumite momente de joc, puteam avea o diferență mai liniștitoare. Victoria e victoria, e un moment de încredere în primul rând pentru fete", a spus Ovidiu Mihăilă, la Digisport.

România s-au impus cu 31 - 27 în meciul cu Japonia de la Rotterdam și a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania. Pentru România au marcat Ostase 8 goluri, Grozav 8, Necula 3, Kerekeş 3, Popa 3, Mihai 2, Roşu 2, Boiciuc 1, Seraficeanu 1.

România își cunoaște deja două dintre cele trei adversare din grupa principală, Ungaria și Elveția, însă Ovidiu Mihăilă spune că este concentrat exclusiv la partida de luni cu Danemarca, ultima din grupa preliminară.



"Obiectivul meu este jocul de mâine. Trebuie să abordăm cu încredere. Fetele au demonstrat în toată această ultimă perioadă că pot face jocuri bune și cu echipe mult mai bine cotate decât noi. Nu vreau să mă uit foarte mult la grupa principală pentru că mâine vreau să ne luăm în piept cu Danemarca. Vreau să vedem nivelul la care suntem acum și ce mai putem face pentru a ne compara cu aceste națiuni", a mai spus Ovidiu Mihăilă.

Ungaria și Elveția, adversare ale României în grupa principală de la CM. Ultima se alege între Senegal și Iran



Grupa preliminară A, cea din care face parte România, se va împerechea cu grupa preliminară B, iar România își cunoaște deja două adversare din Main Round. Este vorba despre Ungaria și Elveția, care au strâns câte 4 puncte după primele două etape.



Ultima adversară a României va fi ocupanta locului 3 din grupa B, care va fi stabilită în urma duelului dintre Senegal și Iran (luni, ora 19:00).

Echipele calificate în Main Round vor avea scăzute punctele obținute cu ultima clasată în grupa preliminară.

Clasamentul în grupa preliminară a României

