Istoria ne obligă: ce rezultate a înregistrat România împotriva Japoniei, la handbal feminin

România, douăzeci de goluri în repriza a doua a meciului cu Croația
La Rotterdam, tricolorele au biruit emoțiile care le-au lăsat într-un avantaj subțire la pauză, de un singur gol și au jucat cu mai multă luciditate în a doua parte a meciului, în care au înscris în poarta croatelor nu mai puțin de douăzeci de goluri.
Cu moralul ridicat, româncele pot obține calificarea în grupa principală înainte de Ziua Națională, în cazul în care vor învinge selecționata Japoniei.
În ultimele cinci întâlniri directe cu niponele, România a obținut patru succese. În ediția anterioară a Campionatului Mondial, organizată în 2023, româncele învingeau Japonia cu 32-28.
Unicul eșec din ultimele cinci partide a venit în Campionatul Mondial desfășurat în 2019, când japonezele s-au impus cu un scor neverosimil, 37-20.
Ultimele cinci rezultate împotriva Japoniei
- 9 decembrie 2023: 32-28 pentru România (Campionat Mondial)
- 11 decembrie 2019: 37-20 pentru Japonia (Campionat Mondial)
- 1 iunie 2019: 28-27 pentru România (amical)
- 30 noiembrie 2013: 23-18 pentru România (amical)
- 27 mai 2012: 28-26 pentru România (preliminarii Jocurile Olimpice)
România - Japonia se joacă sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19:00 și va fi transmis live text pe www.sport.ro!
