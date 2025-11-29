Istoria ne obligă: ce rezultate a înregistrat România împotriva Japoniei, la handbal feminin

România a depășit Croația, scor 33-24, în primul meci jucat la Campionatul Mondial de handbal feminin, derulat în Germania și Țările de Jos.

România, douăzeci de goluri în repriza a doua a meciului cu Croația

La Rotterdam, tricolorele au biruit emoțiile care le-au lăsat într-un avantaj subțire la pauză, de un singur gol și au jucat cu mai multă luciditate în a doua parte a meciului, în care au înscris în poarta croatelor nu mai puțin de douăzeci de goluri.

Cu moralul ridicat, româncele pot obține calificarea în grupa principală înainte de Ziua Națională, în cazul în care vor învinge selecționata Japoniei.

