"Nu se astepta nimeni sa le batem asa! Ar fi pacat sa nu castigam medalie!" Reactia unui dublu campion mondial dupa victoria in fata Norvegiei

Romania a intrat in grupa principala de la EHF EURO 2018 cu punctaj maxim.

Stefan Birtalan, dublu campion mondial cu nationala Romaniei si declarat in 3 ani cel mai bun jucator de handbal din lume, a vorbit la Ora Exacta in Sport dupa victoria fantastica a nationalei Romaniei la EHF EURO 2018 in fata Norvegiei cu 31 la 23.

"O seara magica a nationalei Romaniei de fete care ne-a incantat pe toti si ne-a bucurat. Optimisti am fost de la inceput, nu credeam in modul in care am invins cele 3 echipe, foarte puternice. Ultima a fost o surpriza totala si pentru mine, nu ma asteptam sa batem in modul care am evoluat. N-am avut niciun fel de probleme. Nu ne puteam astepta la o asa diferenta, eram noi optimisti, dar nici chiar asa.



Acum visam sa luam si medalie. Este si pacat sa nu visam pentru ca echipa nationala ne-a dat speranta ca putem lua mai mult decat ne gandeam la inceput, locuri 1-6. Ar fi extraordinar sa fim medaliati. Toata echipa, chiar spuneam ieri ca nu gasesc sa spun ceva negativ de o fata, toata echipa joaca magnific si ne bucuram tare mult pentru care rareori se intampla ca intr-o echipa sa existe o asa coeziune, asa bucurie la fiecare gol marcat. Asta demonstreaza ca au incredere in ele, ca pot sa faca performanta, ca sunt stapane pe procedeele lor.



Sa speram ca vom evolua foarte bine si in grupa principal unde, sa nu uitam, avem 3 victorii extrem de dificil. Daca batem Olanda, s-ar putea sa fie suficient. Echipa Romaniei a aratat ca putem. Calculele hartiei arata ca sunt 2 echipe mai abordabile, Spania si Ungaria. Olanda este la fel ca noi, o echipa foarte tare. La cum au jucat fetele speram sa avem seri magice" a spus Stefan Birtalan la Pro X.